Iván Zamorano prepara a los delanteros de la Roja Sub 16 para el torneo juvenil que organiza la UC

La Copa UC, el tradicional torneo de equipo juveniles que organiza la Universidad Católica, regresa este año y la Selección Chilena Sub 16 prepara su participación en Juan Pinto Durán.

El equipo que dirigirá Ariel Leporati, pero que práctica bajo la atenta mirada del jefe de las divisiones menores y técnico interino de la adulta, Nicolás Córdova, “fichó” como ayudante a una de las grandes figuras de nuestro fútbol. Hablamos de Iván Zamorano, el delantero que brilló en el Real Madrid y fue el capitán del equipo que disputó el Mundial de Francia en 1998.

El otrora pichichi de la liga española llegó hasta Peñalolen para participar activamente de la práctica de los jóvenes futbolistas y aconsejó a los delanteros del combinado de Leporati. Los mismos que debutarán en la justa cruzada el próximo martes 16 de diciembre, cuando enfrenten a Argentina en el Claro Arena (20:05 horas).

“Yo también tuve 16, 17 años como estos chicos. Uno lo único que quiere es tener éxito en la vida y defender esa camiseta a muerte como tantas veces lo hice yo. Volver y entregarles un mensaje de proyección, de cuál es el camino a seguir, me pone muy contento”, expresó Bam Bam.

Foto: Jorge Díaz/Comunicaciones FFCh. Jorge Diaz Honorato

Cómo se jugará la Copa UC y cuántos partidos jugará Chile

El retornado torneo veraniego parte este martes 16 de diciembre y culmina el sábado 20 de diciembre. En el participarán los anfitriones e Independiente del Valle, más las selecciones nacionales de Colombia, Perú, Qatar, Venezuela, los transandinos y la Roja.

Los equipos se dividirán en dos grupos y cada uno jugará tres partidos en la fase previa. Chile debuta el martes ante la Albiceleste, luego -el miércoles 17- se mide con Venezuela (18:00 horas) y concluye esta primera fase, el jueves 18, frente a Independiente del Valle (9:30 horas).

En tanto, Universidad Católica juega con Qatar el martes 16 (18:00 horas), luego -el miércoles 17- choca con Perú (20:0 horas) y concluye su grupo con Colombia el jueves 18, a las 20:05 horas.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a las semifinales, que se jugarán el viernes 19 de diciembre, desde las 18 horas, y la gran final se disputará el sábado 20 de diciembre, a las 20 horas, en el nuevo estadio de los estudiantiles.