La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”

Las palabras de Iván Zamorano generaron repercusión en el mundo del fútbol. El ariete nacional realizó una dura crítica sobre Lamine Yamal en el podcast El Cafelito de El Chiringuito de Jugones. Ahora, en el mismo programa, se comparó con delanteros de los últimos años.

El chileno no tuvo problemas para posicionarse por sobre una serie de atacantes ante la consigna de Josep Pedrerol: “En tu prime, eras mejor que...”.

Zamorano no dudó ante nombres como Diego Costa, Álvaro Morata, Edinson Cavani, Radamel Falcao o Zlatan Ibrahimovic. Al mencionar a Luis Suárez, el chileno dudó, pero no se rebajó: “Un empate puede ser con Luis Suárez”, señaló.

Los nombres potentes continuaron. Al escuchar el de Robert Lewandowski, realizó un análisis más profundo e incluso aseguró que el polaco es quien más se le parece: “Yo creo que si tuviera que elegir a un jugador que más se parece o asimile a mí, lo elegiría a Lewandowski. Pero, en mi prime, creo que soy mejor que Lewandowski”, dijo.

No obstante, confesó su devoción por Karim Benzema y lo escogió por sobre él mismo: “Uh, qué difícil, eso sí es difícil. Yo lo amaba a Karim, creo que era un jugador completo. Yo elijo a Karim”, indicó.

También hubo espacio para dos de las máximas figuras de la actualidad. “Creo que yo soy más completo que Haaland”, aseguró sobre el noruego. Sin embargo, también sucumbió ante Kylian Mbappé: “No, Mbappé”, cerró tajantemente.

Las críticas a Lamine Yamal

Zamorano generó reacciones por sus dardos a Lamine Yamal, asegurando que no cumple con el perfil requerido para jugar en el Real Madrid: “A Lamine no lo ficho. Creo que Lamine es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri (volante del Barcelona), él es muy sencillo, habla lo justo, ahí hay un jugador que tiene el alma y la esencia del Real Madrid, pero no Lamine Yamal”, indicó.

“El Real Madrid es otra historia, es otro club, completamente distinto. El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso”, añadió.

Zamorano también realizó una comparación entre el joven atacante español y Lionel Messi: “A Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo. Entonces, que a un chico de 17 años se le den esas luces por lo que habla… Lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo. Todos nos hemos equivocado. Por eso digo que es el momento en donde el Barcelona tiene que tratar de encaminarlo. Porque así, va a ser simplemente un gran jugador, pero no de los jugadores que dejan un legado”, cerró.