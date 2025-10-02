El día que Iván Zamorano pudo fichar en Boca Juniors: “Me dieron un cheque en blanco”

En 2001, la carrera de Iván Zamorano pudo dar un vuelco. En esa ocasión, eligió mantenerse fiel a un compromiso antes que dejarse seducir por una de las camisetas más poderosas del continente. El histórico delantero chileno, figura de la Roja y protagonista en clubes como Real Madrid e Inter de Milán, vivía entonces la recta final de una carrera brillante. Y aunque su llegada al América de México se recuerda como uno de los grandes fichajes en la historia de la Liga MX, aquel traspaso pudo no concretarse. Boca Juniors, en pleno auge continental, intentó hasta último momento cambiar su destino.

“Vino Boca, vino Macri. Me presentó su proyecto y me dijo: ‘Iván, tú tienes las condiciones para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca’”, recordó recientemente Zamorano en entrevista con DAZN. La propuesta no era menor. El club argentino, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en esos años, estaba dispuesto a todo. Incluso le ofreció un contrato en blanco para que pusiera la cifra que quisiera.

Zamorano en el América.

Pero para Bam Bam había algo más importante que el dinero. “Le dije que ya tenía un acuerdo con América y que mi palabra valía más que cualquier oferta. Agradezco mucho a un club tan grande como Boca, pero debía mantener mi compromiso”, explicó.

El intento de Boca no terminó con la negativa inicial. Durante la pretemporada de ese mismo año, América y el conjunto xeneize se enfrentaron en amistosos disputados en Estados Unidos. En esos días, varios futbolistas del club argentino se acercaron al chileno para insistir en la idea de que cambiara de decisión. “Vinieron varios jugadores de Boca a hablarme, preguntándome por qué no había aceptado su propuesta”, contó. La respuesta fue siempre la misma: su palabra ya estaba dada.

El resto es historia conocida. Zamorano desembarcó en México y en poco tiempo se convirtió en la gran figura del América. Jugó 73 partidos y marcó 38 goles en todas las competiciones, incluyendo la Copa Libertadores. Fue el líder ofensivo del equipo que rompió una sequía de más de una década sin títulos de liga. Tras su exitoso paso por Norteamérica, el delantero regresó a Chile para cerrar su carrera en Colo Colo, donde se retiró a mediados de 2003.