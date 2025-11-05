“No lo ficharía para el Real Madrid”: los punzantes dardos de Iván Zamorano contra Lamine Yamal que sorprenden en España

Las últimas semanas han sido movidas para Lamine Yamal. El talentoso delantero español del Barcelona encendió la previa del clásico que terminó ganando el Real Madrid para consolidarse en el tope de la clasificación.

Ahora, Iván Zamorano lanzó un nuevo dardo al jugador asegurando que el seleccionado español no cumple con el perfil requerido para ser jugador de los merengues.

“A Lamine no lo ficho. Creo que Lamine es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri (volante del Barcelona), él es muy sencillo, habla lo justo, ahí hay un jugador que tiene el alma y la esencia del Real Madrid, pero no Lamine Yamal”, comenzó señalando Bam Bam en diálogo con el pódcast El Cafelito TV cuando le consultaron si lo integraría al plantel de los blancos.

Luego, quien vistiera la camiseta del Madrid entre 1992 y 1996, añadió que “el Real Madrid es otra historia, es otro club, completamente distinto. El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso”.

A continuación, criticó a Yamal por hablar mucho fuera de la cancha, realizando una comparación con Lionel Messi. “A Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo. Entonces, que a un chico de 17 años se le den esas luces por lo que habla… Lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo”, lanzó.

Por último, Zamorano aprovechó de enviarle un aviso al Barcelona para que estos intenten corregir las conductas de Lamine Yamal. “Todos nos hemos equivocado. Por eso digo que es el momento en donde el Barcelona tiene que tratar de encaminarlo. Porque así, va a ser simplemente un gran jugador, pero no de los jugadores que dejan un legado”, concluyó el exdelantero nacional.

Así Lamine Yamal encendió el clásico

Poco antes de que se llevara a cabo el partido entre Real Madrid y Barcelona, Lamine Yamal subió un video en donde se dice el siguiente mensaje: “El jugador que sale del barrio, no compite por fama. Compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio”.

También subió a sus historias una foto suya en uno de los últimos Clásicos y con algunos madridistas de fondo en la grada increpándole.

Días antes, Lamine fue el invitado estelar en el programa Chup Chup de la Kings League, el mediático torneo que tiene al streamer Ibai Llanos como principal organizador, para que comentara el partido entre La Capital (el equipo de Yamal) y Porcinos del comunicador. Cuando fue consultado sobre si existen semejanzas entre Porcinos y el Madrid, el astro bluagrana no dudó en contestar: “por supuesto que sí… roban, se quejan, hacen cosas que no sé...”. A renglón siguiente no dudo en decir “ya marqué al Madrid, ahora me toca marcar a Porcinos”.

Al final, Real Madrid terminó imponiéndose por 2-1 con goles de Kilyan Mbappé y Jude Bellingham. El descuento de los azulgranas fue obra de Fermín López.