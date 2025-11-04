Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

Real Madrid cedió su invicto en esta edición de la Champions League. El equipo de Xabi Alonso nunca encontró las respuestas para evitar la caída en casa de Liverpool. Resultado que pudo ser más abultado de no mediar la actuación del arquero visitante.

Escenario en el que, la victoria sobre un rival de este linaje, bien podía sacar a los Reds de una declarada crisis, después de acumular seis derrotas en los últimos ocho duelos. Precisamente, esa fue la actitud de los ingleses, quienes adelantaron sus líneas e intentaron asfixiar a los merengues.

Estrategia que no demoró en conseguir aproximarse al arco hispano. Así llegó la primera clara, después de que Dean Huijsen perdiera la pelota en la salida y el pase de Florian Wirtz terminara en un disparo de Alexis Mac Allister sobre el arco de Thibaut Courtois.

Al otro lado, la escuadra española intentaba generar fútbol por la izquierda, donde cada intento de Vinicius Junior era bien contenido por la zaga británica, que trataba de quitar protagonismo al carioca con una marca escalonada.

A los 27’, el equipo isleño tuvo su ocasión más clara. El contragolpe conducido por Wirtz encontró sin reacción a la última línea de los blancos. El alemán dejó solo al húngaro Dominik Szoboszlai en área chica, pero Courtois salvó la caída de manera espectacular.

Ambos protagonistas volvieron a encontrarse un par de veces antes del descanso, aunque en ambas escenas volvió a ganar el portero belga. A los 38’, el magiar disparó cruzado abajo y el exportero del Chelsea atrapó sin problemas. Tres minutos más tarde, el golero sacó con el puño para evitar la caída.

Recién, cuando el primer tiempo se acababa, los merengues se atrevieron a incomodar al arquero de los Reds. Jude Bellingham eludió a Ibrahima Konaté y obligó a una reacción de emergencia al georgiano Giorgi Mamardashvili.

En la reanudación del duelo, los locales volvieron a sacar la artillería. Antes de los 48 minutos, Courtois ya había sacado un cabezazo de Virgil van Dijk y otro de Hugo Ekitike.

Justo sobre la hora de partido, se rompió la resistencia del Madrid. Un nuevo tiro libre de Szoboszlai encontró la cabeza de Mac Allister en el punto penal y su remate pasó entre las manos del correcto Courtois.

Los dirigidos de Xabi Alonso insinuaron una pálida reacción para intentar salvar el invicto. Sin embargo, su equipo encontró muy pocos espacios. A falta de un cuarto de hora para el epílogo, la definición de Kylian Mbappé pasó muy cerca de la portería roja, lo poco rescatable de un equipo hispano que se vio superado en todo momento.

En esta misma jornada, el local y campeón Paris Saint-Germain se vio apabullado por Bayern de Múnich y cayó por 2-1. Luis Díaz abrió la cuenta a los 4’ y el Balón de Oro Ousmane Demebelé falló un penal para los galos, a los 23’. El mismo Díaz aumentó las cifras a los 32’, antes de que viera la tarjeta roja tras una falta criminal sobre el marroquí Achraf Hakimi. Joao Neves descontó, a los 74’.

Otros resultados: Napoli 0, Eintracht Frankfurt 0; Slavia Praga 0, Arsenal 3; Atlético de Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1; Juventus 1, Sporting de Portugal 1; Tottenham Hotspur 4, FC Copenhague 0; Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1; Bodo/Glimt 0, Monaco 1.

El City a la cancha

El equipo de Manchester tendrá una dura visita. A las 17:00 horas de Chile, el equipo de Josep Guardiola recibirá a Borussia Dortmund, equipo que ya fue eliminado por los británicos en los octavos de final de la versión de 2020-’21 de este mismo torneo.

A la misma hora, se disputarán otros seis partidos: Club Brujas vs. Barcelona, Olympique de Marsella vs. Atalanta, Newcastle United vs. Athletic de Bilbao, Benfica vs. Bayer Leverkusen, Ajax vs. Galatasaray e Inter de Milán vs. Kairat Almaty. A las 14:45 horas, Qarabag recibe a Chelsea y Pafos a Villarreal.