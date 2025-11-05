El duro castigo a Lucas Assadi por los escupitajos contra los hinchas de la UC

El domingo 26 de octubre fue un día para el olvido para Lucas Assadi. Esa jornada, en el Claro Arena, Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima en el Claro Arena ante Universidad Católica, en una nueva versión del Clásico Universitario. El mediocampista formado en los azules alcanzó a jugar apenas 23 minutos, salió lesionado y, para colmo, este martes se confirmó un castigo en su contra por su comportamiento en ese duelo.

Assadi, cuando se retiraba de la cancha, efectuó gestos en contra de los fanáticos de la franja (simulando frío) e incluso una cámara captó el momento en que lanzó un escupitajo hacia unos hinchas.

Estos graves hechos no fueron escritos en el informe del árbitro Juan Lara sobre el partido, pero Universidad Católica actuó de oficio y presentó la denuncia.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Tres fechas de castigo

Este martes, el Tribunal de Disciplina tomó la determinación de castigar al volante azul con tres partidos de sanción. De esta manera, Assadi se perderá los encuentros de la Liga de Primera ante Everton y Deportes Limache de local, y O’Higgins de visita.

Con estos antecedentes, el volante podría volver recién en la penúltima fecha del torneo, en el partido contra Coquimbo Unido en la Cuarta Región.