OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

La acción ocurrió en los descuentos del primer tiempo y acabó con el delantero colombiano expulsado. Medios europeos ya informan que la lesión del lateral marroquí es grave.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado

Luis Díaz estaba teniendo una jornada soñada en París. Por la fase de liga de la Champions League, Bayern vencía con comodidad a PSG por 0-2 con dos tantos suyos, a los 4′ y 32′. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, ocurrió algo impensado. Achraf Hakimi, con quien tenían un duelo personal por la izquierda del ataque del equipo alemán, le robó un balón al puntero colombiano y se lanzó a correr. En ese momento, el sudamericano lo persiguió para intentar recuperarlo y se lanzó desde atrás con las dos piernas por delante, con graves consecuencias para todos.

La acción torció la pierna izquierda del lateral marroquí, quien se revolcaba de dolor en el pasto. Los médicos del elenco francés ingresaron rápidamente a la cancha a atender a su futbolista. Segundos después, Hakimi no se podía poner de pie, se tapaba la cara y fue sacado de la cancha con la ayuda Willian Pacho. Ahí, Díaz entendió la gravedad de los sucedido, tomó a su colega de la cabeza y le intentó dar consuelo, pero ya era tarde.

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado

El italiano Maurizio Mariani revisó la jugada en el VAR y, como era de esperar, le mostró la roja al delantero colombiano. En tanto, Hakimi abandonó la cancha, entre los aplausos del público de París y la preocupación del cuerpo técnico, sustituido por Senny Mayulu.

Al cierre de esta nota, medios de comunicación en Europa ya informan que la lesión del lateral de 27 años es grave y que estarían comprometidos los ligamentos de la cara interna del tobillo.

Dos goles que sirvieron

A pesar de que Díaz se retiró a las duchas de manera temprana y de las repercusiones que causó su fuerte barrida sobre Hakimi, sus dos goles le permitieron a Bayern imponerse por 1-2 como visita. Joao Neves descontó para PSG, que no le alcanzó para igualar.

Con este resultado, el equipo alemán lidera la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League con 12 unidades, producto de sus cuatro triunfos que registra en esta edición del certamen.

Más sobre:FútbolLuis DíazPSGBayernChampions LeagueHakimiAchraf Hakimi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial

Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

Ocho preguntas y respuestas para entender el proceso de reconversión de Punta Peuco y la resistencia que genera

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial
Chile

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial

Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

Ocho preguntas y respuestas para entender el proceso de reconversión de Punta Peuco y la resistencia que genera

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo
Negocios

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League
El Deportivo

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  
Mundo

Los problemas de la ciudad de Nueva York que deberá enfrentar el nuevo alcalde  

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló