La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Luis Díaz estaba teniendo una jornada soñada en París. Por la fase de liga de la Champions League, Bayern vencía con comodidad a PSG por 0-2 con dos tantos suyos, a los 4′ y 32′. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, ocurrió algo impensado. Achraf Hakimi, con quien tenían un duelo personal por la izquierda del ataque del equipo alemán, le robó un balón al puntero colombiano y se lanzó a correr. En ese momento, el sudamericano lo persiguió para intentar recuperarlo y se lanzó desde atrás con las dos piernas por delante, con graves consecuencias para todos.

La acción torció la pierna izquierda del lateral marroquí, quien se revolcaba de dolor en el pasto. Los médicos del elenco francés ingresaron rápidamente a la cancha a atender a su futbolista. Segundos después, Hakimi no se podía poner de pie, se tapaba la cara y fue sacado de la cancha con la ayuda Willian Pacho. Ahí, Díaz entendió la gravedad de los sucedido, tomó a su colega de la cabeza y le intentó dar consuelo, pero ya era tarde.

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado

El italiano Maurizio Mariani revisó la jugada en el VAR y, como era de esperar, le mostró la roja al delantero colombiano. En tanto, Hakimi abandonó la cancha, entre los aplausos del público de París y la preocupación del cuerpo técnico, sustituido por Senny Mayulu.

Al cierre de esta nota, medios de comunicación en Europa ya informan que la lesión del lateral de 27 años es grave y que estarían comprometidos los ligamentos de la cara interna del tobillo.

Luis Díaz scored a brace in the first half but got himself sent off for an unnecessary tackle on Hakimi pic.twitter.com/68RKH7oivh — M. lowkey (@BanterAndGoals) November 4, 2025

Dos goles que sirvieron

A pesar de que Díaz se retiró a las duchas de manera temprana y de las repercusiones que causó su fuerte barrida sobre Hakimi, sus dos goles le permitieron a Bayern imponerse por 1-2 como visita. Joao Neves descontó para PSG, que no le alcanzó para igualar.

Con este resultado, el equipo alemán lidera la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League con 12 unidades, producto de sus cuatro triunfos que registra en esta edición del certamen.