Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17
Los dirigidos por Sebastián Miranda hacen su estreno en la competencia que se desarrolla en Qatar enfrentando al conjunto galo.
Este miércoles se llevará a cabo el estreno de la Selección Chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025 enfrentando a Francia.
Los dirigidos por Sebastián Miranda pretenden comenzar con todo la fase de grupos de la Copa que por primera vez alberga a 48 selecciones.
A qué hora es el partido de Francia vs. Chile
El partido de Francia vs. Chile es este miércoles 5 de noviembre, a las 12.45 horas.
Dónde ver a Francia vs. Chile
El partido de Francia vs. Chile se transmite por Chilevisión y Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.