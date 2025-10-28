La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U.

Universidad Católica decidió dar un paso formal tras las polémicas imágenes que marcaron el último Clásico Universitario. Este martes, el club precordillerano presentó una denuncia ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP contra Lucas Assadi, por el escupitajo hacia hinchas locales durante el encuentro disputado el domingo en el Claro Arena.

A través de un comunicado, Cruzados informó la acción. “Hoy martes 28 de octubre presentó una denuncia en contra del jugador Lucas Assadi ante el Honorable Tribunal de Penalidades de la ANFP, en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona”, establecen en un comunicado.

“La denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes. Cruzados reitera su condena ante cualquier hecho que incite a la violencia en nuestro estadio”, cierra el texto.

La denuncia se origina a partir de un registro audiovisual que circuló en redes sociales tras el partido, donde se observa al mediocampista azul, que ingresó en el segundo tiempo y debió salir por lesión, dirigiendo un escupitajo hacia la tribuna donde se encontraban los hinchas de la UC. En otro video posterior, el futbolista de 21 años también aparece realizando gestos provocadores mientras se retiraba rumbo a los vestuarios.

El árbitro del encuentro, Juan Lara, no incluyó el episodio en su informe, el cual se concentró en la expulsión de Gary Medel y en una serie de incidentes posteriores al pitazo final. En el documento del juez se detallan los ingresos no autorizados al campo de juego de jugadores suplentes y familiares del plantel de la UC, pero no hay mención alguna al comportamiento del mediocampista de la U.

Ahora, en caso de que se compruebe la falta, Assadi podría enfrentar una de las penas más severas contempladas en el reglamento para conductas antideportivas.

En paralelo, el jugador sufre por un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral, lesión que lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas. El infortunio del formado en el CDA se produjo precisamente en el segundo tiempo del tradicional encuentro disputado en el Claro Arena.

Gustavo Álvarez había decidido alinear una formación alternativa, reservando a varios titulares para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Assadi ingresó recién en el minuto 57, justo después de la expulsión de Medel, cuando la U intentaba adelantar líneas y ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, su participación duró poco. En una acción por la banda, el atacante intentó un desborde y terminó exigiéndose más de la cuenta. Sintió de inmediato la molestia muscular y pidió el cambio. El diagnóstico conocido este lunes confirmó las peores sospechas.