Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

Universidad Católica extendió la fiesta en el Claro Arena. El pasado fin de semana los Cruzados consiguieron imponerse por 1-0 a Universidad de Chile en el clásico, a pesar de sufrir la expulsión de Gary Medel en el segundo tiempo.

El solitario gol de Alfred Canales en el minuto 72′ bastó para que los franjeados consiguieran sostener la campaña perfecta que acumulan desde su regreso al estadio que estuvo lleno.

Y para mantener el recinto de la misma manera, Cruzados informó que aplicó el derecho de admisión a cinco personas cuyo comportamiento pudo generar sanciones al club, tal como lo explican en un comunicado oficial.

“Tras el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, disputado el pasado domingo 26 de octubre en el Claro Arena, se identificó a cinco personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y por tanto se procedió a aplicarles el derecho de admisión. Estos casos fueron detectados por los sistemas de control y monitoreo que posee el nuevo estadio de la UC”, comenzaron señalando.

“Reiteramos a nuestros hinchas la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo”, continuaron.

Por último entregaron el listado de las personas identificadas, la conducta que explica la sanción y el tiempo de castigo. Dos de ellos fueron sancionados por seis años. Uno por “Lanzar objetos al interior del campo de juego” y otro por un “intento de agresión a jugadores”.

Los tres restantes estarán cuatro años fuera del estadio por “mal uso de acreditación”.

Revisa el detalle informado por Cruzados

- Iniciales: T.A.M.P.

Rut: 22.352.xxx-x

Conducta Tipificada: Lanzar objetos al interior del campo de juego.

Sanción: 6 años

- Iniciales: G.A.R.G.

Rut:19.969.xxx-x

Conducta Tipificada: Intento de agresión a jugadores.

Sanción: 6 años

- Iniciales: V.A.F.F.

Rut: 22.490.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años

- Iniciales: G.A.F.R.

Rut: 23.347.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años

- Iniciales: B.I.G.V.

Rut:22.148.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años

La felicidad de la UC tras el triunfo

Una vez concretada la victoria, Eduard Bello aseguró que “es una alegría tremenda para nosotros. Por la manera en que se dio el partido y porque nunca nos rendimos, además de la felicidad de ganar un clásico. Al margen del jugador menos, el espectáculo te lleva a dejar todo frente a nuestro público y en nuestra cancha. Seguimos buscando el partido y logramos el gol”, indicó en diálogo con TNT Sports.

Por su parte, Alfred Canales comentó que “hoy se me dio el gol y estoy muy contento por eso y por la victoria. Sé que tengo que aprovechar mi pegada. Estuve un poco cargado por una lesión muscular, pero poco a poco me he sentido mejor”.

Consultado sobre la importancia de la victoria, el exmediocampista de Magallanes agregó que “debemos estar preparados para cualquier circunstancia y sabíamos que con un jugador menos se corre el doble, gracias a Dios se nos dio la victoria. El objetivo es el Chile 2 está en nuestras manos y estamos trabajado para cumplirlo”.