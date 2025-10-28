SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

En medio del partido entre el Cacique y Deportes Limache en el Estadio Nacional se registraron enfrentamientos con armas blancas, muletas y cinturones.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Barristas de Colo Colo se enfrentaron en el Estadio Nacional. PHOTOSPORT

Este lunes se llevó a cabo en el Estadio Nacional el duelo entre Colo Colo y Deportes Limache válido por la fecha 25 de la Liga de Primera. El Cacique consiguió igualar 2-2 contra los tomateros, pero en la galería norte del recinto ñuñoíno se registró un escándalo.

En el sector donde se encontraba gran parte de la hinchada alba, se produjo una brutal pelea entre dos grupos de barristas del elenco de Macul. En las imágenes que fueron captadas por los asistentes se puede apreciar como estos se fueron agrediendo como podían con golpes de puños y el lanzamiento de objetos.

Claro que no se quedó ahí, pues luego se vio la presencia de un arma blanca, mientras que en otro lado un hombre intentó golpear a otro con una muleta.

Esta situación llamó la atención también en Argentina, en especial después de lo sucedido entre las barras de Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda en el marco de la Copa Sudamericana y el ataque al bus que trasladaba a Lanús por la ida de las semifinales de la competencia.

De esta manera, Olé publicó en sus redes sociales: “Sigue la violencia en el fútbol chileno. Cuchillazo, muletazo y piñas entre la barra de Colo Colo”, compartieron en Instagram.

Luego, en la edición digital del medio, profundizaron sobre el hecho. “La violencia en el fútbol chileno parece algo cotidiano. Tras los ataques al micro de Lanús por parte de hinchas de la U de Chile, este lunes se produjo una feroz batalla interna en la barra de Colo Colo, en una de las cabeceras del estadio Nacional, tras el partido ante Limache (2 a 2). Se observan a dos grupos, se acercan y comienzan las agresiones a trompadas objetos contundentes y hasta cuchillazos”.

A su vez, TYC Sports tituló: “Desde armas blancas hasta muletas: impactante pelea entre barras de Colo Colo”.

“Tras 19 años, Colo Colo volvió a oficiar como local en el estadio Nacional de Santiago ante Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El encuentro resultó en un empate 2-2, pero el protagonismo se lo llevó una impactante pelea entre barras bravas del Cacique, en la que se observaron todo tipo de agresiones”, destacan.

“El motivo aún permanece desconocido, pero la brutal disputa se produjo en la tribuna del sector norte. Desde agresiones con los puños hasta daños con armas blancas, muletas y cinturones. Una imagen dantesca, que demuestra el grave momento de violencia que se vive en el fútbol chileno”, continúan.

“No se sabe la cifra de heridos por el momento o si el evento pasó a mayores. El caldeado clima que transcurre por Colo Colo es motivado por el pésimo momento deportivo que atraviesa la institución. 'Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón‘, cantó la barra, enfurecida con la igualdad ante Limache”, cerraron.

