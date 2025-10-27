“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache
Los fanáticos del Cacique le cantaron a los jugadores luego de la igualdad 2-2 de Limache, en un duelo en que los albos se imponían por 2-0.
Corrían los descuentos del partido entre Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El Cacique se ganaba por 2-1 y parecía que así se iba a quedar el marcador, hasta que ocurrió lo impensado: un centro de Yorman Zapata encontró la cabeza de Luis Hernández Maluenda, quien marcó el 2-2 que dejó sin nada que hacer al meta Fernando De Paul.
Por un lado, los jugadores visitantes y su cuerpo técnico se abrazaban con locura, puesto que hasta antes del gol de Daniel Castro a los 83′ lo perdían por 2-0 y con pocas opciones de hacer algo para revertir su suerte, pero el destino les sonrió. Por el otro, Jonathan Villagra se tomaba la cabeza y sus compañeros en Colo Colo se miraban, incrédulos.
Segundos después de esa escena, desde el sector norte del Nacional se comenzó a escuchar: “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten por la camiseta, por la historia del campeón”. Rápidamente, buena parte del coliseo ñuñoíno cantó lo mismo.
