El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

Lo sucedido en el sector norte del Estadio Nacional quedó captado en algunos videos y fotografías.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Photosport PHOTOSPORT

Colo Colo volvía a ser local en el Estadio Nacional después de 19 años. Por la fecha 25 de la Liga de Primera, el Cacique se enfrentaba a Deportes Limache en Ñuñoa producto de que en el Monumental se han efectuado una seguidilla de conciertos en las últimas semanas. Sin embargo, todo terminó en un escándalo.

Por razones que aún se investigan se produjo una brutal pelea entre barristas del elenco de Macul en el sector norte del recinto. En las crudas imágenes, se ve a dos grupos de fanáticos, primero acercándose y luego agrediéndose como podían, con los puños y con distintitos objetos.

Foto: Photosport PHOTOSPORT

Arma blanca y hasta un bastón

Tal vez lo más preocupante fue que durante la pelea se vieron elementos que debieron ser detectados por la seguridad al momento de pasar por los distintos controles e ingresar al estadio a ver el partido.

En las fotos y videos, que se expandieron rápidamente por redes sociales, se aprecia cómo un hincha de Colo Colo sacó un cuchillo, con el que intentó agredir a otro barrista. A poco metros, un hombre quiso golpear a otro hincha con un cinturón, mientras que otro utilizó hasta un bastón para atacar.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce si hay heridos en algún recinto de salud cercano al Estadio Nacional producto de estos graves hechos ocurridos.

