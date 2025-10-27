Boca Juniors vuelve al triunfo en la liga argentina con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares.

Boca Juniors vuelve a sonreír en la cancha. Tres semanas días después de la trágica partida de Miguel Ángel Russo, el equipo ahora dirigido por Claudio Ubeda derrotó a Barracas Central por 3-1 en la fecha 13 del Torneo de Clausura, alcanzando la tercera posición de la Zona A del Torneo de Clausura, con 20 puntos, solo por detrás de Central Córdoba y Estudiantes, que suman 21 unidades.

El cuadro xeneize sufrió un golpe temprano. Rodrigo Insúa sorprendió desde más de 30 metros con un remate ajustado al ángulo, poniendo al local en ventaja a los 20 minutos. La respuesta del equipo de la Ribera tardó, pero llegó en el complemento.

Los chilenos del plantel, Carlos Palacios y Williams Alarcón, fueron protagonistas desde el arranque. El formado en Unión Española mostró movilidad en la mitad de la cancha, combinando con el delantero Miguel Merentiel y generando los primeros intentos claros; Alarcón, por su parte, intento mantener el equilibrio defensivo.

La segunda parte marcó un cambio radical. Con la entrada de Exequiel Zeballos, Boca encontró mayor profundidad y verticalidad. Ahí salió el ex Unión La Calera.

Milton Giménez, con doblete incluido, emergió como la figura de la noche. Primero igualó el marcador con un remate certero dentro del área, a los 53′, y luego de un cabezazo preciso, adelantó definitivamente al visitante, a los 56′. El 3-1 final llegó con Merentiel, tras un contraataque orquestado por Zeballos, que selló la victoria xeneize en el 66′.

Palacios fue reemplazado por Ander Herrera cuando el partido estaba 2-1. Este triunfo, el primero desde la muerte de Russo, brinda tranquilidad al conjunto de La Bombonera, que ahora se prepara para recibir a Estudiantes en lo que será un duelo crucial por el liderazgo de la zona.