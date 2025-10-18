SUSCRÍBETE
El Deportivo

El último homenaje para Miguel Ángel Russo que conmueve a Boca Juniors en La Bombonera

En una íntima ceremonia se esparcieron parte de las cenizas del extécnico de Universidad de Chile, de acuerdo con lo que dispuso el propio DT. Medios argentinos confirmaron que sucederá lo mismo en Rosario, Lanús y La Plata.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Las cenizas de Miguel Ángel Russo descansan en La Bombonera. FOTO: Photosport. HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT

La partida de Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors, fue un duro golpe para el fútbol argentino. Alrededor de las canchas de ese país se han multiplicado los homenajes para el popular DT, quien falleció el pasado miércoles 8 de octubre, víctima de un cáncer de próstata.

En una ceremonia íntima y emotiva, parte de las cenizas del admirado exentrenador de Universidad de Chile fueron esparcidas en La Bombonera, el estadio del equipo que Miguelo dirigía al momento de su deceso.

Justo siete días después de su fallecimiento, partida que enlutó al fútbol argentino y sudamericano en general, parte de los restos del adiestrador campeón de la Copa Libertadores de 2007 con el Xeneize descansan en el barrio de La Boca.

De la misma manera en la que el propio Russo había estipulado desde un primer momento, luego de un velatorio masivo que reunió a hinchas de varios clubes y el traslado del cuerpo del transandino al Cementerio de Pilar para la cremación, las cenizas se dividieron en varias canchas al otro lado de Los Andes.

Emoción

La ceremonia establecida en el recinto oro y cielo estuvo llena de emoción, en un claro marco de respeto entre sus familiares y su círculo más cercano. De acuerdo con los medios locales, estuvo presente su pareja y su hijo Ignacio, quien viene de homenajear a su padre con un gol a solo horas de su muerte.

La ceremonia se produjo en el mismo día que el plantel de Boca Juniors entrenó en La Bombonera, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en sus filas, siempre bajo el mando del cuerpo técnico que encabezaba el exadiestrador de la U.

Después del solemne acto, el mediocampista argentino Leandro Paredes se contactó con la familia de Russo y se reunió con los seres queridos del DT en el camarín para brindarle sus sentidos respetos.

El exjugador de la Roma, campeón del mundo en Qatar 2022, no asistió al velorio la semana pasada ya que se encontraba en Miami con la selección de Argentina. Así, después de que el volante arribó a Buenos Aires para sumarse a la práctica de Boca y expresar condolencias a la familia de Miguelo.

Claro que este no será el último homenaje para el adiestrador, por expreso pedido de Russo, además de La Bombonera, el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, el Estadio Ciudad de Lanús Pérez y también el recinto de UNO de Estudiantes, serán los escenarios donde próximamente se esparcirán el resto de las cenizas.

