Miguel Ángel Russo sigue recibiendo homenajes. Los tributos reconocen a su exitosa trayectoria como entrenador y a la influencia que significó para las instituciones en las que estuvo. Incluso para otras: hinchas y hasta dirigentes de otras escuadras, incluida River Plate, pasaron por su velatorio, que se realizó en La Bombonera, como señal de reconocimiento a su trayectoria y personalidad. En Chile, por cierto, no se olvida su breve, pero significativo paso por la U, a la que llevó a las semifinales de la Copa Libertadores en 1996.

Antes de partir, el entrenador también eligió una forma de devolver el cariño que le había entregado Boca Juniors, la última estación de su carrera deportiva. El estratega había vuelto al club en julio. La escuadra xeneize había ganado espacio en su corazón, también ocupado por el club que marcó su vida como futbolística: Estudiantes de La Plata. La de los Pincharratas fue la única camiseta que vistió como jugador.

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

En Argentina dan cuenta del último gesto de amor que tuvo el entrenador hacia el club en el que se desempeñó hasta que el cáncer le quitó la vida. Según informó TyC Sports, el estratega le solicitó su círculo más íntimo vestir ropa del club en sus últimos días de vida. "Alguien de la familia contó algo fuerte... Russo pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca Juniors y trasladaron el cuerpo vestido de Boca", comentaron en la estación televisiva transandina.

Miguel Ángel Russo junto a Juan Román Riquelme.

La versión fue complementada por Dalma Maradona. "Pidió ser velado en la cancha de Boca, estaba vestido de Boca y nos contaron que fue su deseo”, dijo la hija mayor del astro, fallecido en noviembre de 2020. El féretro del estratega estaba cubierto por una casaquilla xeneize. También tuvo presencia la camiseta de Tigre, el club al que defiende su hijo Ignacio.