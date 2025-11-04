Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

Nunca, desde que Gustavo Álvarez asumió la banca de Universidad de Chile, la U había perdido tres partidos seguidos. Lo malo es que este hecho se da justo en instancias claves para los estudiantiles, pues se quedaron fuera de la final de la Copa Sudamericana, se alejaron del cupo que da pasajes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y si no le ganan a Everton, este miércoles, se complicarán en la lucha por cupos internacionales.

“No creo que sea un bajón futbolístico. Hay tres resultados posibles y esta semana perdimos los que disputamos”, se sinceró Marcelo Díaz. El capitán de los azules descartó de esa manera que estén pasando por una crisis y calificó este segundo semestre como “muy bueno”.

“Estuvimos compitiendo hasta hace una semana en dos frentes... Claramente en el campeonato nacional hemos dejado puntos importantes, que necesitamos, pero creo que tanto en la Sudamericana como en la Libertadores, hemos competido de buena manera”, sentenció el referente de la Generación Dorada.

Luego añadió que “es muy injusto pensar solamente en el resultado final, cuando el proceso ha sido muy largo y muy bonito. Algo que esperábamos todos en el club, pero lamentablemente el resultado final importa y hoy estamos al debe en el campeonato nacional y tenemos que empezar a sumar”.

Acto seguido, Díaz lanzó que “hemos sumado pocos puntos en el campeonato y lo tengo claro y me tengo que hacer cargo. Pero también tengo una crítica con los segundo semestres del torneo, tenemos muchos parones, tuvimos un Mundial Sub 20 y no nos podemos dar el lujo de tener el campeonato parado por un mes y medio. Antes estuvo detenido dos semanas por el 18 de septiembre, de verdad, más allá de quien gane o pierda, debemos organizar mejor nuestro torneo y las vacaciones, porque no es normal estar tanto tiempo detenido”.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La continuidad de Álvarez en palabras de Federer

Consultado sobre la continuidad de Gustavo Álvarez en La Cisterna, Marcelo Díaz sorprendió con su respuesta. “Por lo que entiendo, Gustavo tiene contrato con el club y yo soy partidario del proceso... Hace mucho tiempo escuché una charla de Roger Federer y decía que el proceso es lo que más importa y yo lo considero de esa forma. Lo que hemos hecho en estos dos últimos años, lo encuentro increíble. Veníamos de años malos y hoy todos los equipos nos respetan, todos los técnicos dicen que somos el mejor equipo que juega y que compite y si eso lo llevamos a nivel club, creo que estos dos años han sido maravillosos y lo valoro muchísimo”.

Díaz insistió: “Gustavo a lo largo de los tres años que lleva en Chile ha sido muy competitivo con los clubes que ha dirigido, es muy trabajador y al club le hacía falta alguien así. Eso lo posiciona como uno de los mejores técnicos a nivel nacional y que lo miren desde otros lados. Claramente, a fin de año, todos somos evaluados y lo que diga Michael Clark y Gustavo tendrán razón”.

Por último, consultado por su continuidad, el volante concluyó: “El club conmigo se ha portado increíble y literalmente me han dicho que yo decido hasta donde voy a jugar y si todo va bien, el próximo años seguiré jugando y el día que me retire, quiero que el club llegue más arriba de lo que está hoy”.

Mira la rueda de prensa de Marcelo Díaz: