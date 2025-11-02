OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
EN VIVO

En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores

Los acereros enfrentan en Talcahuano al cuadro azul que viene de ser eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Huachipato y la U se enfrentan por la Liga de Primera EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Huachipato 0-0 Universidad de Chile

Actualiza el relato

¡Comienza el segundo tiempo!

45′. Huachipato y la U ya disputan el complemento en Talcahuano.

Cambio en la U para este segundo tiempo

Abandona la cancha Maximiliano Guerrero e ingresó Felipe Salomoni.

¡Final del primer tiempo!

45′+3′. Tras varias acciones de los dos lados, Huachipato y la U igualan sin goles en Talcahuano.

Aparece Odriozola

45′+1′. Furioso disparo cruzado de Guerrero, pero el guardameta acerero salva con un manotazo espectacular.

Probó Javier Altamirano

43′. El volante azul sacó un zurdazo al palo izquierdo de Odriozola, pero la pelota pasa a centímetros.

¡Gol anulado de Huachipato!

31′. Anotaba Maximiliano Gutiérrez, pero se sanciona una posición de adelanto de Altamirano en la génesis de la jugada.

Otra más de la U

27′. Disparo de media distancia de Matías Sepúlveda, que el portero Odriozola manotea al córner.

La más clara de la U

24′. Buena asociación entre Charles Aránguiz y Javier Altamirano, quien sacó un remate y es desviado por un defensor.

Primera llegada de Huachipato

6′. Gran incursión de Maximiliano Gutiérrez, que se metió hasta el área y la remató por encima.

Minutos de estudio

5′. Ambos equipos comienzan a asentarse en la cancha. Por ahora se registra un solo remate al arco, a favor de Huachipato.

¡Comienza el partido!

1′. Huachipato y Universidad de Chile ya juegan en el CAP de Talcahuano.

Los jugadores saltan a la cancha del CAP

Bajo un gran recibimiento, los 22 futbolistas ya están sobre el césped del recinto sureño.

¿Cómo marchan ambos equipos en la Liga de Primera?

6° Universidad de Chile: 42 puntos

9° Huachipato: 32 puntos

La formación titular de la U:

La formación titular de Huachipato:

Una U que viene golpeada

Los azules no llegan a este partido con las mejores sensaciones. Tan solo hace unos días cayeron ante la UC en el Clásico Universitario y, el jueves pasado, fueron eliminados por Lanús en las semifinales de Copa Sudamerica, en un polémico duelo.

Huachipato se enfrenta a Universidad de Chile

El cuadro acerero recibe a los laicos, que todavía tienen en la mira la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través del Chile 2.

¡Bienvenidos!

Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

Más sobre:Minuto a minuto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI

ME-O critica rechazo al Presupuesto 2026: “Es un anticipo de lo que va a pasar si salen electas las dos primeras coaliciones: bloqueo”

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

Balance de tránsito: Carabineros reporta 21 fallecidos y 166 detenidos durante fin de semana largo

“Carece de todo respaldo y evidencia”: Cordero apunta contra Matthei tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

5.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI
Chile

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI

ME-O critica rechazo al Presupuesto 2026: “Es un anticipo de lo que va a pasar si salen electas las dos primeras coaliciones: bloqueo”

Balance de tránsito: Carabineros reporta 21 fallecidos y 166 detenidos durante fin de semana largo

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores
El Deportivo

En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores

Coquimbo en las puertas del listado: las campañas de los campeones inéditos del fútbol chileno

Hoy se pueden quedar con la corona: los resultados que le dan el título a Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel
Mundo

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe

Incendio en una tienda en México deja al menos 23 muertos, incluidos cuatro niños

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”