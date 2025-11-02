En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores
Los acereros enfrentan en Talcahuano al cuadro azul que viene de ser eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana.
Minuto a minuto
Huachipato 0-0 Universidad de Chile
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Huachipato y la U ya disputan el complemento en Talcahuano.
Cambio en la U para este segundo tiempo
Abandona la cancha Maximiliano Guerrero e ingresó Felipe Salomoni.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Tras varias acciones de los dos lados, Huachipato y la U igualan sin goles en Talcahuano.
Aparece Odriozola
45′+1′. Furioso disparo cruzado de Guerrero, pero el guardameta acerero salva con un manotazo espectacular.
Probó Javier Altamirano
43′. El volante azul sacó un zurdazo al palo izquierdo de Odriozola, pero la pelota pasa a centímetros.
¡Gol anulado de Huachipato!
31′. Anotaba Maximiliano Gutiérrez, pero se sanciona una posición de adelanto de Altamirano en la génesis de la jugada.
Otra más de la U
27′. Disparo de media distancia de Matías Sepúlveda, que el portero Odriozola manotea al córner.
La más clara de la U
24′. Buena asociación entre Charles Aránguiz y Javier Altamirano, quien sacó un remate y es desviado por un defensor.
Primera llegada de Huachipato
6′. Gran incursión de Maximiliano Gutiérrez, que se metió hasta el área y la remató por encima.
Minutos de estudio
5′. Ambos equipos comienzan a asentarse en la cancha. Por ahora se registra un solo remate al arco, a favor de Huachipato.
¡Comienza el partido!
1′. Huachipato y Universidad de Chile ya juegan en el CAP de Talcahuano.
Los jugadores saltan a la cancha del CAP
Bajo un gran recibimiento, los 22 futbolistas ya están sobre el césped del recinto sureño.
¿Cómo marchan ambos equipos en la Liga de Primera?
6° Universidad de Chile: 42 puntos
9° Huachipato: 32 puntos
La formación titular de la U:
La formación titular de Huachipato:
Una U que viene golpeada
Los azules no llegan a este partido con las mejores sensaciones. Tan solo hace unos días cayeron ante la UC en el Clásico Universitario y, el jueves pasado, fueron eliminados por Lanús en las semifinales de Copa Sudamerica, en un polémico duelo.
Huachipato se enfrenta a Universidad de Chile
El cuadro acerero recibe a los laicos, que todavía tienen en la mira la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través del Chile 2.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.