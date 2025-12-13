VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    El Flamengo de Erick Pulgar vence al Pyramids y se medirá con el PSG en la final de la Copa Intercontinental

    Con goles de Leo Pereira y Danilo, el Mengao le ganó 2-0 al cuadro africano y definirá al campeón con el Paris Saint-Germain.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Danilo y De Arrascaeta celebran el segundo tanto del Flamengo. Foto: @fifaworldcup_es (X).

    Flamengo cumplió con su tarea y dio un nuevo golpe de autoridad en la Copa Intecontinental. El monarca y representante de la Copa Libertadores, que contó con Erick Pulgar durante todo el partido, se impuso por 2-0 sobre el Pyramids de Egipto, vigente campeón de la Liga de Campeones de la CAF. El Mengao definirá al campeón del certamen con el PSG, que clasificó directamente a la final, el miércoles 17 de diciembre.

    La tónica fue clara desde el primer minuto. Los africanos se replegaron notoriamente y le cedieron la pelota a los brasileños, que intentaron desplegar su juego, logrando rápidamente incomodar a la zaga rival. Eso sí, poco a poco se fue diluyendo el envión ante un equipo que supo defenderse con solidez.

    Erick Pulgar en la victoria del Flamengo sobre el Pyramids. Foto: Gilvan de Souza/CRF e Adriano Fontes/CRF.

    No obstante, el encuentro se destrabó mediante la pelota parada. Leo Pereira conectó un gran centro de Giorgian De Arrascaeta para adelantar al Mengao. Fue el inicio del triunfo para los de Filipe Luís.

    Sobre el cierre del primer tiempo, Agustín Rossi paró un mano a mano crucial, en la única ocasión de los egipcios, que tuvieron sus mejores momentos en el inicio del complemento.

    El Pyramids se envalentonó. Comenzó a tener posesiones más largas y mejores elaboraciones, aunque sin generar peligro claro. No obstante, todo se apagó con el tanto de Danilo (52′). ¿La fórmula?, la misma. Tiro libre y centro cobrado por el uruguayo para uno de los defensores.

    El tanto fue suficiente para que el conjunto carioca se impusiera con comodidad. De esta forma, Flamengo accedió a la final de la Copa Intercontinental, donde medirá con el PSG. Les Bleus y el Mengao definirán al campeón en el Estadio Ahmed Bin Ali de Doha, Qatar.

