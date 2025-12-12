VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Coquimbo Unido es uno de ellos: los increíbles campeones inéditos de 2025 en las ligas del mundo

    Los piratas todavía saborean la notable campaña realizada este año, que les permitió quedarse con la copa. No son los únicos monarcas primerizos. El año que se va ha dejado varias historias de este tipo, en países como Argentina, Suecia, Chipre e Irán.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido es el campeón récord del fútbol chileno. Foto: Photosport.

    El campeón récord del fútbol chileno. La campaña que realizó Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025 será difícil de repetir. Con anticipación y con justicia, considerando la distancia que le sacó al resto, el cuadro pirata consiguió el título de punta a punta. Con 23 triunfos, seis empates y solo una derrota en 30 jornadas, fue el monarca de la Primera División con 75 puntos obtenidos de un total de 90.

    Un notable 83,3% de rendimiento no solo lo erige como el mejor ganador de un campeonato largo en este siglo (dejó atrás la anterior marca, el 74,4% del Colo Colo de Jorge Almirón en 2024), sino que es derechamente el mejor campeón de la historia en los torneos de dos ruedas.

    Con el desafío por delante que significa la Copa Libertadores, los aurinegros deberán rearmarse desde su banca, toda vez que Esteban González ya fue presentado oficialmente como el nuevo DT del Querétaro de México. El ‘Chino’, quien se aproxima a tener su primera experiencia en el exterior, fue el artífice de un logro inédito para la institución.

    Este 2025 que ya se va, ha presentado un sinnúmero de ejemplos de campeones primerizos en diversas ligas del mundo. El caso de Coquimbo es el que está más al alcance de la mano. La Copa Chile casi entrega otro caso, porque Deportes Limache estuvo a minutos (literalmente) de quedarse con el certamen federativo por primera vez en su corta historia como institución. Pero Huachipato lo evitó, forzando una tanda de penales.

    Los campeones inéditos de 2025

    Cruzando la cordillera, Platense tocó el cielo del exigente y acontecido fútbol argentino por primera vez en sus 120 años de historia. El Calamar es uno de los miembros fundadores del profesionalismo en el país vecino, sin embargo no ha sido un asiduo consumidor de las mieles del éxito. En 2021 volvió a Primera tras estar 22 años en categorías del ascenso. En este 2025 se le dio la opción de ser campeón, teniendo un chileno en su plantilla: el delantero Maximiliano Rodríguez (ex Huachipato). Ganó el Torneo Apertura luego de vencer en la final a Huracán por la cuenta mínima. Esto le dio boleto para jugar la Libertadores 2026.

    Platense fue campeón de Argentina por primera vez en 120 años de historia. Foto: @caplatense (X).

    No fue el único campeón inédito en el fútbol transandino. Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo por vez primera la Copa Argentina, derrotando en penales a Argentinos Juniors.

    En Europa, sorprende la historia del Mjällby AIF. Se consagró campeón de la Allsvenskan, la Primera División de Suecia, a falta de tres jornadas. Este logro se engrandece al tratarse de un club que pertenece a la pequeña localidad de Hällevik, que cuenta con apenas 1.500 habitantes. Esta gesta ha sido comparada solo con proezas como la que hizo Leicester City en la Premier League inglesa, en 2016, o el Hellas Verona en Italia, en 1985. Rompió la hegemonía de los grandes. Por ejemplo, el Malmö (el más campeón del país) había obtenido cuatro de las últimas cinco ligas.

    En la Premier de Rusia, el Krasnodar dio el golpe y fue campeón por primera vez en sus 17 años de historia (fue fundado en 2008). Este equipo, que cuenta con presencia de brasileños, uruguayos y un colombiano (el delantero Jhon Córdoba), fue fundado por Sergey Galitsky, empresario y millonario ruso, dueño de la mayor cadena de supermercados minoristas del país (Magnit).

    En Chipre, hizo historia el Pafos FC. Institución fundada en 2014 desde la fusión de dos equipos, representa la memoria de Evagoras Pallikarides, poeta, futbolista y símbolo de la resistencia chipriota contra la ocupación británica. Obtuvo el campeonato de Primera División este año y consiguió una inédita clasificación para la Fase Liga de la Champions League. Reforzó su cuadro nada menos que con el brasileño David Luiz.

    En Asia, un campeón inédito fue el Tractor FC de Irán. Su nombre se debe a que surge de la Compañía de Fabricación de Tractores de Irán, en 1969. Más allá de la denominación, este equipo representa algo más. Pertenece a la localidad de Tabriz, la capital de Azerbaiyán Oriental. O sea, es la representación de la identidad azerí en la nación persa. Llegó a ser subcampeón de la Iran Pro League en tres ocasiones, hasta que le tocó ser el monarca en la edición 24-25, con una ventaja de ocho puntos sobre su escolta.

