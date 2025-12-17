SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    El atacante y el defensor son considerados por el técnico del Cacique para reforzar la escuadra de cara a la próxima temporada.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Pablo Retamal V.
    Fotos: Photosport.

    Colo Colo ya se prepara para enfrentar la temporada 2026 del fútbol chileno. En Macul quieren dejar atrás el campeonato 2025 que trajo más de alguna frustración al quedar muy lejos de la pelea por el título y haber quedado fuera de la zona de clasificación para las copas internacionales.

    Por lo mismo, una de las primeras decisiones de la directiva de Blanco y Negro fue la de ratificar a Fernando Ortiz como técnico y desde entonces el adiestrador se ha estado encargando de escoger variantes que puedan darle un nuevo aire a la escuadra.

    En ese plano, el DT ha establecido una carpeta con diversos nombres entre los que destacan César Munder y Juan Ignacio Díaz. Ambos jugadores están libres y Colo Colo los llamó para saber sus condiciones económicas ya que le interesan al entrenador.

    En 2025, Munder explotó con creces sus características para llevar a los mineros a obtener un pase a la Copa Sudamericana gracias a su velocidad por las bandas, desequilibrio y goles. De hecho, acumuló siete goles y entregó otras tres asistencias en los 31 partidos que disputó considerando la liga local y la Copa Chile.

    Otro nombre que aparece es el del defensor Juan Ignacio Díaz que en la última temporada vistió los colores de O’Higgins, alcanzando el tercer puesto de la clasificación que los metió en la fase previa de la Copa Libertadores.

    El zaguero de 1,82 metros de estatura fue titular en los 19 partidos en los que estuvo presente, sumando 1.661 minutos de juego.

    Refuerzo confirmado

    Independiente de lo que pueda pasar con los casos anteriores, Colo Colo ya tiene cerrado a su primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Se trata del lateral derecho Matías Fernández quien regresa al país tras defender a Independiente del Valle en Ecuador.

    De esta manera, solo falta la firma para que se transforme oficialmente en la incorporación del plantel por los próximos dos años.

    Con ello, en Macul logran encontrar una variante para el sector derecho del equipo tras la salida de Mauricio Isla, complementando además el sector defensivo tras las bajas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

    Por otro lado, Colo Colo pierde a uno de los jugadores que han producido sus canteras. Alexander Oroz no continuará en Macul. El atacante no logró acuerdo con Blanco y Negro para extender su permanencia en los albos, después de que su contrato venciera junto con el término de la temporada.

    En la última temporada, participó en seis encuentros de la Liga de Primera, con 231 minutos en el campo de juego. Marcó dos goles y entregó una asistencia. En la Copa Chile sumó tres partidos, con 132′ en la cancha. Anotó una vez.

