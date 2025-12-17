SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entre el The Best, el Balón de Oro, las copas y las lesiones: la temporada en la que Dembélé se acostumbró a los premios

    Este martes el delantero francés de PSG se quedó con el premio The Best al Jugador de la FIFA de este 2025, en la ceremonia realizada en Doha. Repite la misma distinción que había obtenido en septiembre en el Balón de Oro, fruto de una temporada en la que consiguió un histórico triplete con PSG: Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia. Además, hoy goza de una gloria individual que en algún momento le fue esquiva.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: PSG en X

    Este martes se repitió la escena: Ousmane Dembélé era aplaudido por un salón lleno de gente mientras sostenía un trofeo entre sus manos. Ayer fue el premio The Best al Jugador de la FIFA de este 2025; en septiembre fue el Balón de Oro que entrega la prestigiosa la revista francesa France Football. Sin dudas, el nacido en Vernon vive el mejor año de su carrera.

    En la ceremonia de este martes, realizada en Doha, se impuso en una terna en la que también estaban considerados su compatriota Kylian Mbappé, de Real Madrid, y el joven Lamine Yamal, de Barcelona, en un proceso en el que participaron los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas, además de periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

    Dembélé ganó con 48 puntos, apenas cinco más que Mbappé, que terminó segundo en las preferencias. En tanto, Yamal fue tercero con 36 unidades. Cabe destacar que para entregar este premio cada votante elige a tres futbolistas y le otorga cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

    Emocionado, aunque ya acostumbrado a este tipo de premiaciones, el delantero galo agradeció la distinción: “Es un honor recibirla. Agradezco a todos los que han votado y a la FIFA por este reconocimiento. Hemos logrado mucho tanto en el club [PSG] como en la selección, y aún nos queda mucho por conseguir. Espero volver a estar aquí en la próxima edición”.

    Además del The Best, Ousmane Dembélé comanda la oncena ideal del año, dominada por futbolistas de PSG: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) en el arco; Achraf Hakimi (PSG), William Pacho (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG); Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG) Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG). Destaca también la no presencia de futbolistas argentinos y brasileños.

    La mejor temporada de su vida

    Fueron seis temporadas en las que Dembélé nunca logró brillar al nivel que se esperaba en Barcelona, a pesar de que ganó títulos y jugó más de 180 partidos. Llegó en 2017 con la misión de hacer olvidar a Neymar, pero siempre se vio opacado en un plantel que contaba en la delantera con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. Para colmo, sufrió todo tipo de lesiones.

    En 2023 firmó por PSG, dirigido por Luis Enrique, y en su primera temporada en el club mantuvo sus números con los que venía desde Camp Nou. Pero el destape ocurrió en la 2024-25. Sus gambetas, su velocidad y sus goles fueron la pieza más importante de una escuadra que consiguió un histórico triplete: la Ligue 1, la primera Champions League de la institución y la Copa de Francia.

    Ganó el The Best: la mejor temporada en la carrera de Ousmane Dembélé

    El DT español le dio un lugar importante dentro del vestuario y en la cancha, y el ex Dortmund respondió. En total jugó 53 partidos, en donde marcó la espectacular cifra de 35 goles y asistió en 16 ocasiones, números muy por encima de los que tuvo en Barcelona.

    Sus actuaciones más aplaudidas por el mundo, y las que seguramente resultaron determinantes para que ganara estos premios, fueron las que registró en la Champions League. En 15 partidos, anotó ocho goles y tuvo seis asistencias. En las rondas de eliminación directa le marcó un tanto al Liverpool en octavos, dos a Bayern Múnich en cuartos, uno a Arsenal en semifinales y un doblete en la final contra Inter de Milán en la que se impusieron por 5-0.

    Lesiones y una deuda pendiente con la selección francesa

    Sin embargo, luego de estas grandes noches de gloria europea, otra vez aparecieron las lesiones, un viejo enemigo en la carrera del Mosquito, como le apodan. En la segunda parte de 2025 no ha tenido regularidad, algo que generó discusión a la hora de entregarle el The Best. En junio sufrió una contusión en el muslo, entre agosto y septiembre fueron problemas en el tendón de la corva y en noviembre una lesión en la pantorrilla.

    Seguramente Dembélé espera que estas molestias no sean impedimento para poder disputar el torneo más importante que tendrá en 2026: la Copa del Mundo de Norteamérica.

    El palmarés de títulos del delantero con la selección francesa es envidiable: campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Sin embargo, el desglose de su participación en el combinado marca que jugó un total de 57 partidos, marcó apenas siete goles y tuvo cuatro asistencias.

    Ganó el The Best: la mejor temporada en la carrera de Ousmane Dembélé

    En el equipo entrenado por Didier Deschamps ha transitado bajo la sombra de otras estrellas como el mencionado Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, pero este 2026 será una de las individualidades más importantes con la que Francia buscará su tercera corona mundial. La mochila en su espalda tendrá un peso distinto.

    Más sobre:FútbolThe BestOusmane DembéléPSG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Ataque a Sídney muestra el regreso del Estado Islámico

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Lo más leído

    1.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    2.
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    3.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    4.
    Colo Colo recupera los goles perdidos gracias a la Inteligencia Artificial

    Colo Colo recupera los goles perdidos gracias a la Inteligencia Artificial

    5.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”
    Chile

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tragedia en el centro de Iquique: derrumbe en salón de belleza deja a mujer fallecida y dos heridos

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo
    Negocios

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    Tendencias

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026
    El Deportivo

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    Entre el The Best, el Balón de Oro, las copas y las lesiones: la temporada en la que Dembélé se acostumbró a los premios

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60
    Cultura y entretención

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos
    Mundo

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Ataque a Sídney muestra el regreso del Estado Islámico

    Trump pronunciará este miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en Estados Unidos

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni