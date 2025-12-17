Entre el The Best, el Balón de Oro, las copas y las lesiones: la temporada en la que Dembélé se acostumbró a los premios

Este martes se repitió la escena: Ousmane Dembélé era aplaudido por un salón lleno de gente mientras sostenía un trofeo entre sus manos. Ayer fue el premio The Best al Jugador de la FIFA de este 2025; en septiembre fue el Balón de Oro que entrega la prestigiosa la revista francesa France Football. Sin dudas, el nacido en Vernon vive el mejor año de su carrera.

En la ceremonia de este martes, realizada en Doha, se impuso en una terna en la que también estaban considerados su compatriota Kylian Mbappé, de Real Madrid, y el joven Lamine Yamal, de Barcelona, en un proceso en el que participaron los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas, además de periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

Dembélé ganó con 48 puntos, apenas cinco más que Mbappé, que terminó segundo en las preferencias. En tanto, Yamal fue tercero con 36 unidades. Cabe destacar que para entregar este premio cada votante elige a tres futbolistas y le otorga cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

Emocionado, aunque ya acostumbrado a este tipo de premiaciones, el delantero galo agradeció la distinción: “Es un honor recibirla. Agradezco a todos los que han votado y a la FIFA por este reconocimiento. Hemos logrado mucho tanto en el club [PSG] como en la selección, y aún nos queda mucho por conseguir. Espero volver a estar aquí en la próxima edición”.

Además del The Best, Ousmane Dembélé comanda la oncena ideal del año, dominada por futbolistas de PSG: Gianluigi Donnarumma (Manchester City) en el arco; Achraf Hakimi (PSG), William Pacho (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG); Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG) Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG). Destaca también la no presencia de futbolistas argentinos y brasileños.

La mejor temporada de su vida

Fueron seis temporadas en las que Dembélé nunca logró brillar al nivel que se esperaba en Barcelona, a pesar de que ganó títulos y jugó más de 180 partidos. Llegó en 2017 con la misión de hacer olvidar a Neymar, pero siempre se vio opacado en un plantel que contaba en la delantera con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. Para colmo, sufrió todo tipo de lesiones.

En 2023 firmó por PSG, dirigido por Luis Enrique, y en su primera temporada en el club mantuvo sus números con los que venía desde Camp Nou. Pero el destape ocurrió en la 2024-25. Sus gambetas, su velocidad y sus goles fueron la pieza más importante de una escuadra que consiguió un histórico triplete: la Ligue 1, la primera Champions League de la institución y la Copa de Francia.

El DT español le dio un lugar importante dentro del vestuario y en la cancha, y el ex Dortmund respondió. En total jugó 53 partidos, en donde marcó la espectacular cifra de 35 goles y asistió en 16 ocasiones, números muy por encima de los que tuvo en Barcelona.

Sus actuaciones más aplaudidas por el mundo, y las que seguramente resultaron determinantes para que ganara estos premios, fueron las que registró en la Champions League. En 15 partidos, anotó ocho goles y tuvo seis asistencias. En las rondas de eliminación directa le marcó un tanto al Liverpool en octavos, dos a Bayern Múnich en cuartos, uno a Arsenal en semifinales y un doblete en la final contra Inter de Milán en la que se impusieron por 5-0.

Lesiones y una deuda pendiente con la selección francesa

Sin embargo, luego de estas grandes noches de gloria europea, otra vez aparecieron las lesiones, un viejo enemigo en la carrera del Mosquito, como le apodan. En la segunda parte de 2025 no ha tenido regularidad, algo que generó discusión a la hora de entregarle el The Best. En junio sufrió una contusión en el muslo, entre agosto y septiembre fueron problemas en el tendón de la corva y en noviembre una lesión en la pantorrilla.

Seguramente Dembélé espera que estas molestias no sean impedimento para poder disputar el torneo más importante que tendrá en 2026: la Copa del Mundo de Norteamérica.

El palmarés de títulos del delantero con la selección francesa es envidiable: campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Sin embargo, el desglose de su participación en el combinado marca que jugó un total de 57 partidos, marcó apenas siete goles y tuvo cuatro asistencias.

En el equipo entrenado por Didier Deschamps ha transitado bajo la sombra de otras estrellas como el mencionado Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, pero este 2026 será una de las individualidades más importantes con la que Francia buscará su tercera corona mundial. La mochila en su espalda tendrá un peso distinto.