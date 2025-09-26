La increíble cifra por la que Ousmane Dembélé superó a Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro.

Ousmane Dembélé se consagró como el ganador del Balón de Oro de 2025, imponiéndose con una diferencia notable de 321 votos sobre el español Lamine Yamal, según reveló este viernes France Football al publicar el desglose completo de la votación. Con 1.380 puntos, el atacante del PSG logró una ventaja que pocos esperaban, especialmente al compararla con la estrecha definición del año pasado, cuando Rodri se llevó el premio con apenas 41 votos de diferencia sobre Vinicius.

Dembélé fue elegido como el mejor jugador del año por 73 de los 100 periodistas que integran el jurado, una cifra que refleja la preferencia abrumadora por su desempeño durante la temporada.

En contraste, la joven estrella del Barcelona fue seleccionado en primer lugar por once miembros del jurado, dejando en evidencia la brecha entre ambos candidatos pese al impacto que ha tenido el jugador español en la escena internacional a su corta edad.

Dembélé en el PSG.

El podio del Balón de Oro se completó con Vitinha, el mediocampista portugués que sumó 703 votos, y Raphinha, el brasileño que alcanzó 620 puntos. Otros futbolistas destacados en la votación fueron Achraf Hakimi, Kylian Mbappé y Khivitcha Kvaratskhelia, quienes recibieron algunos votos en primer lugar, aunque sin acercarse a la contundencia de Dembélé. Incluso Scott McTominay apareció en la lista.

Tras la premiación, el francés se sinceró. “Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional”, dijo.

“He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Champions, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este”, añadió.

Incluso recordó su irregular paso por el Barcelona. “He pasado siete años allí y he aprendido mucho junto a jugadores como Iniesta o Messi. Todo ese aprendizaje me conduce hasta aquí”, reconoció.