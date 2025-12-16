SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Colo Colo pierde una flecha: Alexander Oroz no logra acuerdo con Blanco y Negro y se va del Monumental

    El delantero, formado en la cantera del Cacique, había terminado contrato junto con el término de la temporada.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera
    Alexander Oroz, en el amistoso de Colo Colo ante Huracán (Foto: Photosport) FOCOUY/PHOTOSPORT

    Colo Colo pierde a uno de los jugadores que han producido sus canteras. Alexander Oroz no continuará en Macul. El atacante no logró acuerdo con Blanco y Negro para extender su permanencia en los albos, después de que su contrato venciera junto con el término de la temporada.

    El Flecha se formó en el Cacique, aunque su estreno profesional se produjo en Deportes Iquique. En el equipo nortino disputó 31 encuentros, marcó ocho goles y entregó cinco asistencias. Esa producción entusiasmó al club popular, que lo incorporó en el plantel en la temporada siguiente.

    Colo Colo pierde una flecha: Alexander Oroz no logra acuerdo con Blanco y Negro y se va del Monumental

    Entre 2022 y la temporada que terminó, el atacante disputó 54 encuentros, en los que marcó nueve goles y aportó dos asistencias. La primera, con Gustavo Quinteros en la banca, fue en la que tuvo mayor participación: jugó 22 encuentros, con tres anotaciones y una cesión para permitir la concreción de otra.

    Alexander Oroz, frente a La Serena (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    En la última temporada, participó en seis encuentros de la Liga de Primera, con 231 minutos en el campo de juego. Marcó dos goles y entregó una asistencia. En la Copa Chile sumó tres partidos, con 132′ en la cancha. Anotó una vez.

    En Macul, todos tenían altas expectativas respecto de sus condiciones futbolísticas. Sin embargo, los problemas físicos que experimentó fueron mermando su participación en el primer equipo albo. De hecho, su última convocatoria para un duelo de la Liga de Primera se había producido en agosto.

    El jugador ha sido vinculado a Universidad Católica, aunque en su entorno descartan la posibilidad de que defienda al equipo de Las Condes.

