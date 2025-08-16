SUSCRÍBETE
El Deportivo

La confesión de Gustavo Quinteros: “Salvar a Colo Colo del descenso es uno de los logros más importantes de mi carrera”

El técnico recordó su etapa en el Cacique y Universidad Católica en la previa del clásico. Ahí, aseguró que haber ganado el partido por la permanencia con el cuadro albo fue "tan importante o más que haber ganado un título”.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Gustavo Quinteros mira a Pablo Solari en el partido por la permanencia entre Colo Colo y Universidad de Concepción. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo y Universidad Católica se miden en el clásico 188. En ese sentido, en la previa al tradicional encuentro, que será clave para salir del deslucido momento que viven tanto albos como cruzados, Gustavo Quinteros recordó su paso en ambas escuadras.

El exdefensor, que dejó de ser técnico de Gremio de Porto Alegre, realizó una potente confesión sobre el complejo 2020 del Cacique, que estuvo al borde del descenso.

Es uno de los logros más importantes de mi carrera. Es tan importante o más que haber ganado un título, porque imagínate ver a Colo Colo jugando en la B. Hubiese sido fatal para la gente y para un club tan grande”, declaró el estratega, en diálogo con DSports Chile, sobre el triunfo en el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción en febrero de 2021.

Hay mucha gente e hinchas que todavía me agradecen por eso y también por el título. Por el equipo que jugaba bien, por los títulos, pero sobre todo por haberlos salvado el descenso. Junto a ese grupo de jugadores estuvimos en un momento difícil, pero pudimos salir adelante”, continuó Quinteros.

El recuerdo de Quinteros en Colo Colo y la UC

El argentino habló sobre su salida de Gremio y del momento en el que se encuentra. “Llevaba casi 18 años sin parar. Eso me quitó muchas cosas importantes. Me llegaron oportunidades, pero preferí descansar y pasar tiempo con mi familia. El fútbol te da mucho, pero también te quita momentos. Ahora estoy recargando energías y esperando hasta fin de año un buen proyecto deportivo. Si es en Argentina, mejor. Si no, donde sea que el proyecto sea interesante y luchar por ganar títulos”, indicó.

También valoró sus procesos en Chile. “Un cariño enorme, no solamente por el país y la ciudad, sino por los recuerdos futbolísticos. He vivido los mejores momentos con Católica, que ganamos dos torneos y un equipo que sacó mucha diferencia“, comentó sobre su etapa en la UC.

También analizó su paso por el Cacique. “Colo Colo fue distinto, emociones diferentes por salvar a un equipo gigante y mantenerlo en Primera. Después salir campeón, ganar la Copa Chile, Supercopa. Tengo los mejores recuerdos, un cariño muy grande, tengo contacto con amigos y exjugadores con los que hablamos todo el tiempo. Me preguntan, estoy atento al fútbol chileno siempre, como miro el argentino”, expresó.

Finalmente, Quinteros se refirió al presente del cuadro albo y específicamente de Claudio Aquino, quien fuera elegido el mejor futbolista del fútbol argentino con él. “Yo veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta el engranaje. Es un equipo con buenos jugadores”, señaló.

“Conmigo jugó más de 40 partidos de titular y fue clave para ganar el campeonato. Si los delanteros tienen buenos movimientos, él puede ser clave”, indicó sobre el volante, a quien dirigió en Vélez Sarsfield, equipo en el que se coronaron como campeones en 2024.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol InternacionalGustavo QuinterosColo ColoUniversidad CatólicaUCGremio

COMENTARIOS

