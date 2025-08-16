Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

En otras circunstancias, un duelo entre Colo Colo y Universidad Católica podía ser vital para la definición por el título. Hoy es distinto. El irregular presente de albos y cruzados los tiene en posiciones secundarias, luchando solo por alcanzar un puesto en copas internacionales, algo menor si se consideran las expectativas de ambos. La versión 188 del clásico los encuentra lejos de la vanguardia.

Será el segundo choque en poco más de un mes. Jugaron el pasado 6 de julio, en Santa Laura, con triunfo de la UC por 2-0, en una presentación muy opaca del Cacique. Ahora se juega en el estadio Monumental, donde Católica no gana desde 2020 (2-0, con Ariel Holan en la banca), antes de que el fútbol se detuviera a causa de la pandemia de Covid-19.

Es un cruce relevante para ambos. No solo por el peso propio que conlleva el duelo, sino porque puede servir para maquillar las dudas que han dejado en una temporada con más sombras que luces.

Tanto Colo Colo como la UC tienen 27 puntos (los cruzados tienen un partido menos), a 17 del líder Coquimbo Unido. “Ha sido un año muy tormentoso”, dijo Esteban Pavez. “No venimos en un buen momento; los cambios han sido difíciles”, confesó Fernando Zampedri.

El equipo de Jorge Almirón, que recupera a Arturo Vidal y Javier Correa, ganó solo un partido de los últimos siete, con tres empates consecutivos. Si se cuentan los amistosos contra Valladolid, en Viña del Mar y Santiago, respectivamente, el balance es de un triunfo en los últimos nueve.

En el caso de la UC, que no contará con el suspendido Sebastián Arancibia, la era de Daniel Garnero registra solo un triunfo en cinco encuentros (2-0 contra los albos en la primera rueda) y lleva tres al hilo sin victorias. Los tres puntos son más que necesarios de lado y lado, con la Copa Sudamericana como premio de consuelo.