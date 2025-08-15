La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC
Colo Colo y Universidad Católica se miden este sábado en el Monumental, en el duelo más atractivo de la vigésima fecha de la Liga de Primera.
Las escuadras de Jorge Almirón y Daniel Garnero buscan las unidades que les permitan acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.
En el Cacique vuelve Arturo Vidal, quien cumplió una fecha de castigo. En los estudiantiles, no estará disponible Sebastián Arancibia, expulsado en el empate ante Iquique.
