La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

Colo Colo y Universidad Católica se miden este sábado en el Monumental, en el duelo más atractivo de la vigésima fecha de la Liga de Primera.

Por 
Christian González
 
Paula Morales

Las escuadras de Jorge Almirón y Daniel Garnero buscan las unidades que les permitan acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.

En el Cacique vuelve Arturo Vidal, quien cumplió una fecha de castigo. En los estudiantiles, no estará disponible Sebastián Arancibia, expulsado en el empate ante Iquique.

Lo Último

Submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Desarticulan organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt: ocho personas son detenidas

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

Entre polémicas: Unión Española y Deportes Iquique firman un empate que no sirve

Fuga en cárcel de Valparaíso: Longton oficia a ministro de Justicia para informar sobre traslado de un reo

Joaquín Niemann comienza con una sólida ronda en Indianápolis y da un paso clave hacia el título del LIV Golf

Fuga en cárcel de Valparaíso: Longton oficia a ministro de Justicia para informar sobre traslado de un reo

Detienen a dos sujetos en Ñuñoa que portaban elementos para cometer delitos

Los planes chinos para Construmart
Los planes chinos para Construmart

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Joaquín Niemann comienza con una sólida ronda en Indianápolis y da un paso clave hacia el título del LIV Golf

La UC confirma el horario para la inauguración del Claro Arena ante Unión Española

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

En medio de cumbre de Alaska: Zelenski dice que “en el día de las negociaciones, los rusos también están matando”

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para tratar un posible alto al fuego en Ucrania

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi