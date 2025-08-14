La particular corrección de Fernando Zampedri a Esteban Pavez en la antesala del clásico entre Colo Colo y la UC.

Este jueves se llevó a cabo en la ANFP la rueda de prensa de capitanes en la antesala del clásico entre Colo Colo y la UC. En la instancia, Esteban Pavez y Fernando Zampedri expusieron sus impresiones de cara a al tradicional partido.

En el caso del volante del Cacique, abordó su suplencia y dejó una frase especial sobre su rol en el plantel. “Obviamente es raro sentirse suplente hoy. Entreno todos los días para jugar cada tres días o una vez a la semana, siempre doy lo mejor para estar en el equipo. Este año han pasado muchas cosas, algunas que nunca en la vida me han pasado, he sido muy expuesto y es injusto tanta crítica, pero es parte de ser capitán de Colo Colo”, dijo.

Zampedri y Pavez. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

“Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile. Sabía que podía pasar, el año pasado cumplí el sueño de ser campeón como capitán y ahora me toca la otra cara de la moneda”, añadió.

Fue este último punto el que generó una respuesta inmediata por parte del goleador histórico de la UC, quien dio a conocer su visión sobre la grandeza de los clubes. Una distinta a la que tiene Pavez.

“Con lo que dijo Esteban, quiero aclarar que el más grande es Católica. Eso nada más”, lanzó el Toro. La situación fue tomada con humor por ambos, que después posaron para los reporteros gráficos que llegaron a Quilín.

Este sábado, el equipo de Jorge Almirón recibe a los dirigidos por Daniel Garnero en el estadio Monumental, a las 15 horas.