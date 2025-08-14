SUSCRÍBETE
El Deportivo

La revelación de Fernando Zampedri sobre la visita de Tobar a Colo Colo en la antesala del clásico ante la UC

El capitán de la UC habló a días del enfrentamiento en el estadio Monumental y abordó el momento de ambos equipos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La revelación de Fernando Zampedri sobre la visita de Tobar a Colo Colo en la antesala del clásico ante la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Fernando Zampedri habló en la antesala del clásico entre la UC y Colo Colo. El capitán estudiantil abordó el momento de los clubes, complejo en ambos casos, y dio las claves del enfrentamiento. Los dirigidos por Daniel Garnero llegan en el octavo lugar de la Liga de Primera. El Cacique, en tanto, está octavo. Tienen ambos 27 puntos, pero el cuadro precordillerano figura con un encuentro menos. La semana pasada no pudo jugar ante Ñublense.

“Nosotros venimos sin jugar el fin de semana, donde mejoramos lo táctico y lo individual. Como bien lo dijo el técnico, no venimos en un buen momento. Los cambios han sido difíciles, pero es un buen momento para ratificar el clásico pasado”, dijo el ariete.

En esa línea, el goleador histórico de la UC expuso los elementos que deben mejorar para la parte final de la temporada. “Es una cancha difícil, lo sabemos. Vamos a buscar ser protagonistas. En el último partido, en Iquique, tuvimos un primer tiempo muy bueno. Ahora va a ser un duelo complejo. Los dos equipos venimos golpeados, no de buena forma. Se va a definir mucho por los detalles. Quien tome mejores decisiones se va a quedar con el partido”, añadió.

Zampedri disputando una pelota con Arturo Vidal en el Monumental. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El oriundo de Chajarí, de paso, se refirió a la controversial visita de Roberto Tobar al estadio Monumental. Si bien reveló que no tenían conocimiento de que se llevaría a cabo, le bajó el perfil a la situación y realizó un llamado a aprovechar la instancia para dejar atrás las polémicas referiles que se han multiplicado en el balompié nacional durante las últimas semanas.

“No estábamos al tanto, hasta hace algunos días, que el jefe de árbitros iba a tener una conversación con Colo Colo. Dijeron que iban a hacer con todos los mismo y ahí cambia. Está bien esa cercanía con los clubes. Está bueno para unificar el criterio de ellos. Desde mi punto de vista, lo veo bien y espero que sea positivo”, comentó.

“Me parece bien que tengan un buen diálogo con los clubes. Que intenten explicar los criterios, para nosotros entender mejor. Tengo entendido que esta semana querían ir a Católica y no se pudo. La próxima semana los vamos a estar esperando”, complementó.

Finalmente, se refirió a la chance de anotar en Macul, un campo donde hasta ahora no ha podido convertir. “A esta altura, con la edad que tengo, con los años que llevo en el país, no tengo presión alguna en ninguna cancha. Lo disfruto mucho, va a ser un estadio prácticamente lleno. Yo trato de que el equipo gane, funcione y consiga los tres puntos. Si el gol viene, me tiene feliz, pero no estoy preocupado se si convierto en la cancha de Colo Colo, dijo.

