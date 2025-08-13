SUSCRÍBETE
El Deportivo

Daniel Garnero reacciona a la cumbre entre Roberto Tobar, la ANFP y Colo Colo previo al clásico ante la UC

El entrenador de Universidad Católica se refirió a la polémica reunión entre el presidente de la comisión de árbitros y Aníbal Mosa.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Daniel Garnero reacciona a la cumbre entre Roberto Tobar, la ANFP y Colo Colo previo al clásico ante la UC. Andres Perez

La UC se prepara para el clásico ante Colo Colo en una semana polémica. Este martes, Roberto Tobar, presidente de la comisión de árbitros, y Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, se reunieron con Aníbal Mosa en el estadio Monumental. Una imagen que encendió las alarmas en varios clubes. Aun así, en la antesala del compromiso en Macul, Daniel Garnero le baja el perfil al asunto.

“Por lo que escuché que dijeron que se iba a hacer con todos los equipos. Cualquier reunión que sea para mejorar, para unir criterios, para explicar cómo se utilizan las herramientas. Por lo visto la herramienta VAR se está utilizando de la mejor manera. Entonces unificar criterios sería fundamental, eso sería muy bueno. Yo creo que todo lo que sea para progresar y mejorar es muy bueno. Esperemos ahora que vengan y charlemos acá también sobre estos temas”, señaló el DT de Universidad Católica.

En esa línea, se refirió a la molestia creciente por el arbitraje. “Obviamente que yo también estoy en contra de muchas decisiones y en la cancha es difícil contenerse, pero no creo en la deshonestidad de los árbitros. Yo veo que se equivocan y veo otros partidos que se equivocan groseramente y no es porque quieren perjudicar. La unificación de criterios va a ser fundamental. Esas cosas son las que irritan un poco al protagonista. A veces sí, a veces no. Yo creo que el arbitraje tiene que estar en eso, en unificar criterios”, dijo.

Garnero, en un partido de la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El momento de la UC

Pese a que hace algunas semanas le ganaron a Colo Colo, en la UC no han podido reeditar la jornada que vivieron ese día. “Estamos en una etapa donde estamos queriendo ratificar conceptos propios y miramos mucho más para adentro. Ninguno de los dos creo que llega en su mejor momento. Los dos planteles pueden estar mejor. Así que el partido del sábado va a ser un partido difícil, duro, clásico, apretado, de detalles. El que los tenga a favor va a terminar ganándolo y un triunfo en este tipo de partidos ayuda mucho para la recta final del torneo”, señaló el técnico.

También expuso cuales serán sus principios en el enfrentamiento. “Yo la idea que tengo del fútbol es ser protagonista, buscar el arco rival de la mejor manera posible y la mayor cantidad de veces. Si logras efectividad en eso, las cosas te van a ir bien, sabiendo que vas a enfrentar a un rival muy duro, muy difícil en su casa, que también está con la necesidad de sumar. Así que creo que va a ser un partido, como dije recién, muy apretado, de detalles y el que los tenga a favor puede llegar a abrir el juego y el que abre el juego obviamente que después lo puede manejar mejor”, comentó.

“Todos los partidos son importantes, ganar es lo esencial en este juego, así que lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, sabiendo que es un clásico, que eso también te da un factor anímico extra. Y después lo que sigue, al partido siguiente vamos a pensar lo mismo, vamos a tener ganas, porque jugamos de local, y al otro y es así, constantemente hay que renovar esas ilusiones, esas esperanzas de ganar y hacer todo lo posible para lograrlo, que eso es lo más importante de todo”, añadió.

Por otro lado, se refirió a la ausencia de refuerzos en la UC para la segunda parte del año. “Buscamos, la verdad que no es fácil, porque incorporar parece algo sencillo, no es tan sencillo. Los que están bien en esa posición están en lugares donde no los puedes sacar, no podemos ir a correr hoy a querer a tal futbolista. Hubo en la directiva también una predisposición muy buena, estuvimos hablando con varios, pero por distintos motivos no se llegó a coordinar como para que sea el indicado, pero bueno, por algo pasan las cosas también. Con el plantel que tenemos, tenemos que rebuscárnosla”, sentenció.

FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaRoberto TobarJorge YungeDaniel GarneroANFPColo ColoAníbal MosaBlanco y NegroCruzados

