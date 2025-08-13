SUSCRÍBETE
La Tercera
El Deportivo

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

El mediocampista encarna la necesidad del Cacique de enrielar el camino en el clásico ante los estudiantiles de este sábado, en Macul.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Vicente Pizarro, en el partido entre Colo Colo e Iquique. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Colo Colo atraviesa una urgencia. Futbolística y estadística. El Cacique sigue estancado en la medianía de la tabla. Hoy, por nivel y por puntaje, la defensa del título que obtuvo en 2024 se aleja cada vez más. "Lo del año pasado pasó. El fútbol se vive en el hoy", establece Vicente Pizarro, quien asume la vocería en la antesala del clásico frente a Universidad Católica.

“La relación sigue siendo la misma. Tenemos un muy buen grupo. El momento es el complicado. Hay que saber llevarlo. Nosotros nos preparamos para competir. Al pasado no podemos volver. Sabemos que tenemos que empezar a ganar”, sostiene el volante, en relación al nulo margen de error que tiene el equipo popular.

“Nos estamos sintiendo mejor”

Pizarro asume el alcance que tiene la actual campaña, en la que no se ha cumplido ninguno de los objetivos. Incluso, separa esa situación del choque ante la escuadra de Daniel Garnero y hasta del nivel de juego del equipo de Almirón. “La dimensión la tenemos estando acá, más allá del partido que sea. La responsabilidad es competir. Hoy en día hay que ganar. El juego irá subiendo, pero hoy solo sirve ganar”, establece.

Se fía, por cierto, en el nivel que han mostrado en los últimos días. “Han sido situaciones puntuales. Lo hemos ido trabajando durante la semana, pero creo que vamos a llegar de buena forma al partido. Cada vez nos estamos sintiendo mejor. Necesitamos ganar, vamos a buscar eso. El objetivo está ahí. Después, habrá que pensar en lo que viene”, puntualiza.

Pizarro, en el duelo entre Everton y Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Nos enfocamos en el día del partido. Más allá no podemos pensar. Es un partido importante, somos locales, tenemos que salir a ganar. El equipo está trabajando bien. Va a llegar en buena forma. Estamos en Colo Colo, este club exige ganar. Tenemos un plantel amplio, todos trabajamos de la mejor forma, estamos preparados y siempre hemos intentado ganar los partidos. A medida que pasa el tiempo, no nos queda otra que empezar a ganar”, enfatiza.

Sensibilidad

Aunque no quiere involucrarse demasiado, desliza cierta crítica al celo referil con Almirón, de cuyos excesos antes los árbitros, dice, no se ha hablado internamente. “Hay veces que son sensaciones que pasan dentro de la cancha. Contra Iquique no pasó nada y quedamos sin el profe y sin el PF. Hay temas más importantes a tratar. No es un tema que haya que conversar. Hay cosas más importantes dentro de este momento. En ese aspecto estamos tranquilos”, explica.

También aborda el debut de Brayan Cortés en Peñarol y el futuro del arco albo. “Me alegro por Brayan. Merecía un momento así. Acá, últimamente, lo pasó mal. Le tengo mucho cariño. Del Tuto sabemos la clase de jugador que es, para el grupo es muy importante. Siempre está apoyando a los compañeros. Edu Villanueva viene trabajando bien, con calma. Es un proceso que irá cumpliendo”, sostiene.

Finalmente, aborda su condición de jugador exportable e incluye en esa condición a Lucas Cepeda. “Llevo mucho tiempo acá. Siempre ha sido mi casa, estoy muy contento. Me tocó pasar muy buenos momentos, ahora este es más complicado. Lo veremos. Todos sueñan con salir al extranjero, más allá de que el fútbol chileno necesita jugadores afuera. Lo mismo Lucas”, concluye.

