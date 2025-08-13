SUSCRÍBETE
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

El iquiqueño fue casi un espectador en la victoria del equipo uruguayo, mientras que el meta de la Academia tuvo un grado de responsabilidad en el único tanto del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Gabriel Arias fue titular en Racing. Prensa Peñarol

Después de su brillante debut en Peñarol siendo figura en el clásico uruguayo ante Nacional, Brayan Cortés tenía otro desafío de marca mayor en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro uruguayo recibía a Racing, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Fue la tercera vez que el iquiqueño se midió ante la Academia en este certamen, pues también lo hizo en la fase de grupos cuando jugaba en Colo Colo, sumando un empate 1-1 y una derrota 4-0.

Sin duda que el partido prometía por la historia de ambos y por sus desempeños recientes a nivel internacional. A pesar de esos galones, el resultado fue un encuentro áspero y con pocas ideas, pero que terminó con una victoria sufrida del local por 1-0.

Así como Cortés fue de la partida en el arco carbonero, en la Academia apareció Gabriel Arias entre los estelares, de modo que los dos porteros del encuentro fueron chilenos. Ambos no tuvieron mucho trabajo durante el partidos, principalmente por la escasa claridad de ambas escuadras, pero el exgolero de Unión La Calera tendría un grado de responsabilidad en la caída posterior de su valla.

A los 22′, el elenco local sufrió la sensible pérdida del exvolante de Universidad de Chile, Leonardo Fernández, quien abandonó lesionado el campo de juego. En su reemplazo ingresó David Terans, exjugador de Santiago Wanderers, quien tendría reservado un lugar estelar en el desenlace del partido.

Con el paso de los minutos, el encuentro se fue tornando muy rocoso. La batalla se centró en la mitad del campo y no estuvo exento de polémicas ni pierna fuerte. El árbitro brasileño Raphael Claus expulsó en primera instancia a Adrián Martínez por impactar con el taco a Javier Méndez, pero tras revisar el VAR reemplazó la roja por una amarilla. Antes había anulado un gol de Gastón Martirena por posición de adelanto en la jugada previa.

Con distancia, la jugada más destacada de la primera mitad se dio a los 44′, cuando un remate en el área del aurinegro Maximiliano Silvera caprichosamente se estrelló en el travesaño. También sobre el final del primer tiempo, Cortés recibió una amarilla por reclamos. Arias, por su parte, no fue tan requerido, pero cada vez que salió con los pies se le vio inseguro.

El único festejo

La segunda parte tampoco fue mejor que la primera. Racing se apoderó del balón y lo hizo circular, mientras que Peñarol intentaba generar peligro para sacar al menos una diferencia mínima para la revancha en Buenos Aires. Sin embargo, el producto de ambas propuestas estuvo lejos de ser atractivo.

A los 73’, el recién ingresado Matías Arezzo se metió al área y definió desviado hacia el primer palo de Arias. La jugada fue una pequeña llama en la oscuridad del encuentro. Precisamente ese impulso envalentonó al dueño de casa para ir a buscar el gol. Y este llegó a través de Terans, quien anticipó con la cabeza la salida de un lento Arias y abrió la cuenta en el minuto 78.

Después del tanto, Gustavo Costas movió el banco de suplentes para ir por el empate. Marcos Rojo, su flamante refuerzo, debutó con la camiseta de la Academia. Pero los movimientos tácticos no dieron mayores resultados y la victoria aurinegra se mantuvo.

El próximo martes 19, a las 20.30, se verá en Avellaneda si el 1-0 le alcanza a Peñarol para llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

