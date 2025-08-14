La reveladora reflexión de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U: “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo”

Con la calma que lo caracteriza, Gustavo Álvarez salió explicar el triunfo de la U sobre Independiente en la Copa Sudamericana. El adiestrador de los azules reveló la razón de no modificar su esquema tras quedar con un jugador más, y adelantó cómo será el duelo clave que tendrán ante Audax Italiano.

“El partido se juega con una intensidad mayor a la liga chilena y todas las acciones tienen más ritmo... Ganamos el mediocampo y generamos tres o cuatro situaciones de gol que termina con el tanto de Assadi”, comenzó el análisis del estratega argentino.

Luego agregó que “la necesidad de ellos de buscar el empate, nos hizo jugar en nuestro campo sin situaciones claras para ellos. Y nosotros tuvimos algunos ataques sin la profundidad necesaria para aumentar el marcador”. Entonces, ¿por qué no puso otro delantero? “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo lo hecho por el equipo. Además, Contreras estaba fresco y Assadi parecía cansado y no lo estaba. Y después me pareció que atrás no había tocar nada y era demasiado sacar un defensa por un delantero”, detalló el DT.

En todo caso, Álvarez aseveró que “el objetivo de lograr el segundo gol ya estaba desde el entretiempo y no desde la expulsión que sufrió Independiente. Pero, por el rival que enfrentamos, nos defendimos más de la cuenta en el inicio del segundo tiempo... Teníamos que ganar con la mayor holgura posible, 11 contra 11 o 11 contra 10, la expulsión no nos cambió nada”.

Acto seguido, Álvarez dio vuelta la página y adelantó lo que será el compromiso ante los itálicos por el torneo nacional, el cual será clave para la pelea por el título. “Sabemos la relevancia que tiene el duelo con Audax y que debemos ganar... Siempre dije que Audax es un buen equipo, que tiene mucha intensidad e idea de juego definida. Y si bien, en el último partido no sacó un buen resultado, valoro el proceso y no el segmento, por lo que ahora hay que mirar para adelante y hacer un buen partido para ganar”.