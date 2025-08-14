Revisa el golazo de Lucas Assadi para abrir la cuenta de la U ante Independiente

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda jugaban un duelo parejo en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ambas escuadras no sumaban demasiadas llegadas, hasta que apareció la figura azul del segundo semestre: Lucas Assadi.

El volante, que ahora es ubicado como delantero por Gustavo Álvarez y que durante el primer semestre ni siquiera iba citado, recibió a los 36 minutos afuera del área luego de una buena jugada de Fabián Hormazábal por la derecha. Assadi, en vez de impactar fuerte el balón, decidió colocarlo suave, en una esquina baja de la portería norte del recinto de Ñuñoa.