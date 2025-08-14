SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U da el primer golpe ante un discreto Independiente y se le abre el apetito en la Copa Sudamericana

El duelo de ida por los octavos de final fue para Universidad de Chile, que superó por la mínima al Rojo de Avellaneda con gol de Lucas Assadi, quien dio otra muestra de su rendimiento superlativo. La próxima semana se juega la revancha.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Lucas Assadi convirtió el 1-0 de la U sobre Independiente. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile está a dos bandas. En un carril está la disputa de la Liga de Primera con Coquimbo Unido. En otra pista, paralela, aparece la Copa Sudamericana. Los resultados y el funcionamiento del equipo le permiten soñar, también en la arena internacional. En la ida de los octavos de final, la U venció por la mínima a un opaco Independiente, dando el primer golpe.

Después de pasar la valla de Guaraní con bastante holgura, el obstáculo que implicaba uno de los grandes de Argentina era más empinado, a priori. Lo concreto era el declive con el que llegó el Rey de Copas a este cruce ante los laicos, con un segundo semestre donde los resultados escasean y el juego ha mermado. Independiente desembarcó en Santiago con cinco partidos sin ganar y los últimos tres sin convertir. La mala racha se estira.

Si este duelo se jugaba tres meses atrás, quizás el panorama hubiese sido distinto. Sin embargo, en este momento, la eliminatoria encontró a la U con un alto nivel competitivo en relación con su rival, pese a algunos pinchazos como contra Cobresal. Gustavo Álvarez hizo algunos retoques en la oncena, sacando a Marcelo Díaz e incluyendo a un tercer central como Nicolás Ramírez. Además, se ratificó a Felipe Salomoni, por la ausencia de Matías Sepúlveda.

Los azules tuvieron un arranque dubitativo, lo que se fue disipando a medida que pasaron los minutos. En el contexto de un primer tiempo de tránsito rápido y de buen ritmo, algo escaso en la competencia doméstica, el local se fue encendiendo. Al visitante le sucedió lo contrario. Luciano Cabral, con su libertad, insinuaba con sus interacciones, sin embargo fue cayendo en la intrascendencia. El trabajo del inagotable Israel Poblete era clave para neutralizarlo.

El DT Julio Vaccari era un atado de nervios, síntoma de la disconformidad con los suyos. En la vereda azul, había tranquilidad porque el libreto del partido estaba de su lado. La confianza a tope de Lucas Assadi y el nivel superlativo de Fabián Hormazábal le aportaban capacidad creativa y profundidad. Por el lado izquierdo del ataque, Salomoni tenía un duelo aparte con Vera. Desde los 25′, la U empezó a tocar con más fuerza la portería de Rodrigo Rey. El propio Hormazábal tuvo dos chances antes del 1-0.

Assadi, el gol de la victoria

Minuto 36 y el 10 de la U volvía a vestirse de goleador. Tras una lucida acción de Hormazábal, desde la derecha hacia el centro, Assadi recibe y saca un remate bajo, más colocado que potente, que bate a Rey. Estruendo en las tribunas del Estadio Nacional. El cuadro del chuncho hacía méritos para quebrar la paridad y lo consiguió antes del descanso, ante un Independiente apagado. Ni siquiera Felipe Loyola, quien generalmente responde con su club, podía ser factor diferencial. El ex Huachipato reveló que está jugando con problemas físicos.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ya sea por el desgaste como por la presión del rival, la U fue cediendo en la segunda mitad. Independiente se mostró un poco más activo. La inclusión de un 9 tradicional como Gabriel Ávalos significó otra preocupación defensiva para los centrales del subcampeón chileno. Los avances de Matías Abaldo, por la izquierda del ataque argentino, le daban profundidad al Rojo e inquietud a la U. Mientras que los azules dejaron de acercarse al área rival.

Decayó el ritmo del encuentro. Las imprecisiones florecieron. Pese a la levantada del segundo tiempo, Independiente no creaba chances claras de cara a Castellón. Cuando la visita insistía en su búsqueda estéril del empate, se queda con 10 por la expulsión de Abaldo, precisamente el único que le daba algo distinto a los transandinos. Con uno más, la U retomó el control en la recta final. A esas alturas ya estaban Rodrigo Contreras (por Di Yorio) y Marcelo Díaz (en lugar de Altamirano).

En el primer duelo a nivel Conmebol entre ambos equipos desde la Copa Mercosur de 1998, la U. de Chile da un paso adelante, aunque la llave está totalmente abierta. El próximo miércoles 20 se disputa la revancha, en Avellaneda. Aunque antes tiene el choque contra Audax (y contra Eduardo Vargas). El ganador de esta llave se cruzará en cuartos de final con Alianza Lima o la Universidad Católica de Ecuador.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete, C. Aránguiz, F. Salomoni (46′, A. Díaz); J. Altamirano (70’, M. Díaz); L. Assadi y L. Di Yorio (70′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

Independiente: R. Rey; F. Vera, K. Lomónaco, N. Freire (67’, S. Valdéz), F. Zabala; F. Loyola, R. F. Cedres (79’, I. Marcone); S. Montiel (79’, D. Tarzia), L. Cabral (67’, P. Galdames), W. Mazzantti (46′, G. Ávalos); y M. Abaldo. DT: J. Vaccari.

Goles: 1-0, 36′, Assadi, remate bajo tras pase de Hormazábal.

Árbitro: A. Daronco (BRA). Amonestó a Salomoni, Ramírez, A. Díaz (U); Montiel, F. Cedres, Freire, Abaldo (I). En los 73′, expulsa a Abaldo (I) con doble amarilla.

Estadio Nacional. Asistieron 45 mil personas, aprox.

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaLa UIndependienteUniversidad de ChileLucas AssadiFelipe LoyolaLuciano CabralGustavo Álvarez

