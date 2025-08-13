SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Nació viendo al Rojo”: en Argentina hacen eco del emotivo vínculo entre Gustavo Álvarez e Independiente

Este miércoles Universidad de Chile recibe al conjunto argentino por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
En Argentina remarcan el vínculo familiar de Gustavo Álvarez con Independiente. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad de Chile se prepara para un nuevo desafío continental. Este miércoles los azules se medirán contra Independiente en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Un duelo que tiene tintes emotivos para el técnico Gustavo Álvarez. Tras el triunfo contra Unión Española por la Liga de Primera, el DT fue consultado por la relación que tiene con el club argentino.

Mi papá que era hincha de independiente. Era por la Copa Libertadores, en la década de los 80, con Independiente protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo”, reconoció el adiestrador de la U.

A pesar de aquello, aclaró que ahora el compromiso lo tiene con los azules. “siendo ésta mi profesión, Independiente no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir la U, con esta gente tan pasional, tan respetuosa y cariñosa. Me llena de responsabilidad representar a la U a nivel internacional”, afirmó.

“Lo especial para mí es dirigir este club. Lo tomo con la responsabilidad de siempre. A nivel internacional, siempre tenemos que saber competir, pero con el objetivo de ganar”, remarcó.

Eco en Argentina

Esta frase fue rápidamente replicada en Argentina. De hecho, el sitio partidista Infierno Rojo destacó “el fanatismo del DT de la U por Independiente”.

“El entrenador argentino, Gustavo Álvarez, confesó que su amor por el fútbol nació viendo al Rojo junto a su papá”, remarcaron más adelante.

A su vez, plantearon que “el encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago, cuenta con una particularidad que lo vuelve aún más interesante para los hinchas del Rojo. Se trata de Gustavo Álvarez, el actual entrenador del equipo chileno, quien confesó su pasado ligado al club de Avellaneda. En una reciente conferencia de prensa, el DT reveló que en su infancia, su padre, ferviente seguidor del Rojo, lo llevaba a ver a Independiente al viejo estadio de la Doble Visera”, complementaron.

De todas maneras, concluyeron que “sin embargo, el técnico de la U fue claro al marcar una diferencia entre su pasado y su presente. A pesar de esos recuerdos de infancia, aseguró que hoy el Rojo no significa nada especial para él”.

Los puntos clave para el enfrentamiento

Durante la jornada del martes, Gustavo Álvarez se refirió en extenso al duelo contra Independiente, expresando las claves para conseguir un triunfo que les permita llegar con tranquilidad a la revancha.

Nosotros trabajamos para neutralizar a todo el equipo rival. Y a partir de ahí apropiarnos de la pelota. El plan es para todos, no solamente para tres jugadores”, comentó en conferencia de prensa.

“La gran diferencia es la intensidad y la jerarquía individual y colectiva de los equipos. Eso te hace crecer. Nosotros, no solamente por la historia del club, sino por la actualidad, no podemos solo participar, hay que competir”, agregó el DT.

Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse hay que ser más en esos tres factores”, remarcó.

El partido entre Universidad de Chile e Independiente está programado para este miércoles 13 de agosto a partir de las 20.30 horas.

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezIndependiente

