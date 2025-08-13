SUSCRÍBETE
Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

El Rojo de Avellaneda es el escollo de los azules en la Copa Sudamericana. El elenco que cuenta con la mayor representación de chilenos en Argentina no atraviesa por su mejor momento, marcando una baja respecto al primer semestre. Lleva cinco partidos sin ganar.

Carlos Tapia
Felipe Loyola es clave en Independiente, rival de la U en la Copa Sudamericana.

A cambiar el chip. Después de golear a Unión Española el sábado pasado, por el torneo de Primera División, Universidad de Chile debe poner el foco en la Copa Sudamericana, una competencia que le trae grandes recuerdos. Luego de pasar con holgura su llave ante Guaraní de Paraguay, donde hizo gran parte de la tarea como local, la vara se sube en los octavos de final. Enfrenta a un grande del continente como Independiente de Argentina, el Rey de Copas, un elenco que supo brillar en el concierto internacional y que ahora anhela rememorar glorias del pasado.

A priori, se trata de un desafío mayor para la escuadra de Gustavo Álvarez, por el peso específico de una institución con rica historia. Si bien sus éxitos en la Copa Libertadores son pretéritos (ganó siete, siendo la última en 1984), en la Copa Sudamericana fue campeón más cerca en el tiempo. La primera ocurrió en 2010, mientras que la segunda sucedió en 2017, de la mano de Ariel Holan, derrotando al Flamengo que dirigía Reinaldo Rueda, en el mismísimo Maracaná.

Dentro de la nutrida presencia de futbolistas chilenos en Argentina, el Rojo de Avellaneda es el que cuenta con mayor representación: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames. El primero de ellos es una pieza clave dentro de la estructura del técnico Julio Vaccari. La polifuncionalidad que le brinda el exjugador de Huachipato le permite ser volante interno o lateral derecho, según necesite el equipo. Eso sí, donde más ha destacado ha sido como mediocampista. Cuando Ricardo Gareca seguía al mando de la Selección, una de las principales inquietudes era por la posición de Loyola, porque el Tigre insistió en ubicarlo por la banda.

Cabral, de recordado paso por Coquimbo Unido (el actual puntero del fútbol nacional) y de breve expedición por México, usa la 10 de Independiente, una camiseta que pesa mucho, por el recuerdo permanente de Ricardo Bochini, el máximo ídolo del club (que le da el nombre al estadio, por lo demás). El nacionalizado chileno se ha ganado un lugar en la oncena más recurrente del Rojo, a diferencia de Galdames, el tercer nacional del plantel. Una movida recurrente es que cuando el formado en Unión Española ingresa al campo, Loyola pasa al lateral al usar la misma demarcación.

Si bien los resultados no han acompañado en el último tiempo, el estilo de Independiente es marcado, por el afán ofensivo que pregona su técnico. Julio Vaccari (45 años), licenciado en Educación Física, fue videoanalista de Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao y en el Marsella, para luego convertirse en asistente de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez. En 2020 asumió como DT de la reserva del Fortín y en 2022 llegó al primer equipo como entrenador interino. Ya estaba fraguando su camino en solitario. En junio de 2024 llegó al Rojo de Avellaneda.

Luciano Cabral. Foto: @Independiente

El dibujo matriz de los argentinos es el 4-3-3, con nombres propios en la columna vertebral: Rodrigo Rey en la portería, Kevin Lomónaco en la zaga central y Felipe Loyola como uno de los interiores (junto a Iván Marcone y Cabral en el medio). Se fue el lateral Álvaro Angulo, en medio de una polémica con la directiva, y llegó desde Huracán el atacante Walter Mazzantti, el mismo que jugó en Huachipato, quien se ha ganado un puesto como puntero derecho.

El declive de Independiente

El segundo semestre del Rojo ha sido complicado, porque se exhibe un notorio declive respecto al rendimiento de la primera mitad del año. Los datos reflejan el contraste. En el primer semestre, Independiente jugó 26 partidos con un balance de 15 triunfos, seis empates y cinco derrotas, arrojando un 65,4% de rendimiento. Después del receso, el panorama cambió. El equipo lleva seis partidos, en los cuales registra una victoria, dos igualdades y tres caídas. Con cinco puntos de 18, muestra un escuálido 27,8% de rendimiento.

Lleva cinco partidos al hilo sin triunfar. En este lapso, se quedó afuera de la Copa Argentina, tras caer con Belgrano de Córdoba. El último triunfo fue el 29 de junio, 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza, precisamente por el torneo federal transandino. Además de la mala racha, se le acabó la pólvora. En los recientes tres encuentros, no anotó. Una de las dudas dice relación con el centrodelantero titular. El paraguayo Gabriel Ávalos perdió su lugar fijo en la oncena (la alternativa es Ignacio Pussetto).

El sábado, Independiente empató sin goles con River, donde le anularon dos goles por posición de adelanto. Pese a que no festejó, el técnico valoró una mejoría. “Creo que este es el camino”, declaró Vaccari. Consultado sobre si tiene fuerzas para enfrentar la serie contra los azules, contestó con tono de molestia. “¿Fuerza? Puf... la misma que el primer día, muchísima. Muchísima determinación, soy un convencido de los proyectos. Soy un convencido de los tiempos, creo que las cosas buenas vienen con el tiempo y con construcción”, manifestó.

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaLa UIndependienteUniversidad de ChileFelipe LoyolaLuciano CabralPablo GaldamesJulio Vaccari

