Dónde y a qué hora ver el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 5, Liga de Primera 2025 El jugador de Universidad Catolica Jhojan Valencia, izquierda, disputa el balon con Marcos Bolados de Colo Colo durante un partido de primera division realizado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport Football, Universidad Catolica vs Colo Colo. 5th turn, First Division League 2025 Universidad Catolica player Jhojan Valencia, left, vies for the ball against Marcos Bolados of Colo Colo during a first division match at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport

Colo Colo y Universidad Católica darán vida a un nuevo clásico este fin de semana en la Liga de Primera.

El Cacique necesita comenzar a revertir el mal momento que enfrenta en la competencia para escalar en la tabla y buscar la clasificación a las copas internacionales.

Una situación similar a la que viven los cruzados que, con un partido menos, están quedando fuera de la zona de acceso a la Copa Sudamericana.

A qué hora Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica es este sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.