Dónde y a qué hora ver el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por la Liga de Primera
El Cacique espera tener un renacer contra los cruzados en un nuevo clásico que se disputará en el estadio Monumental.
Colo Colo y Universidad Católica darán vida a un nuevo clásico este fin de semana en la Liga de Primera.
El Cacique necesita comenzar a revertir el mal momento que enfrenta en la competencia para escalar en la tabla y buscar la clasificación a las copas internacionales.
Una situación similar a la que viven los cruzados que, con un partido menos, están quedando fuera de la zona de acceso a la Copa Sudamericana.
A qué hora Colo Colo vs. Universidad Católica
El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica es este sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad Católica
El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO MAX.
