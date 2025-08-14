Suspendido por falta de público: apenas 350 hinchas llegan al Arengazo albo previo al clásico entre Colo Colo y la UC

Discutiblemente, o no, los banderazos (’arengazos’ en el caso de Colo Colo) se han transformado en una tradición en la antesala de los partidos de alto interés. Inicialmente, de los clásicos, aunque con el tiempo también han matizado la espera de partidos trascendente de los equipos más populares del país.

Este jueves, Colo Colo había convocado al suyo, antes de recibir a Universidad Católica, este sábado. Sin embargo, la actividad se suspendió por falta de asistentes: apenas unos 350 llegaron al Monumental a un acto que, en promedio, suele congregar a unos 10 mil. Ese acto de animación contaba con el ‘reconocimiento’ de Blanco y Negro.

Los propios barristas boicotearon lo que podría perfectamente denominarse como el ‘Arengazo oficial’, que se iba a realizar en el interior del estadio Monumental, con las normas de control que exige la condición de hecho conexo para la Ley de Derechos y Deberes en el fútbol profesional, que aborda la prevención de la violencia en los estadios.

La explicación radica en que la coordinación de la Garra Blanca realizó un llamado distinto. “Como la hinchada más grande de Chile, queremos invitarlos a un nuevo y tradicional ‘Arengazo Monumental’, el día viernes 15/08, desde las 10:30hrs”, publicó en su perfil en Instagram.

De hecho, el punto de encuentro es distinto. El mismo comunicado precisa que la ‘reunión’ se realizará en avenida Maratón, a la altura del 5.300. Es decir, en la entrada principal del recinto de Macul y no en su interior.

“Busquemos fomentar el respeto entre los asistentes al evento, y a su vez cuidemos los alrededores de nuestra querida ruca. El respeto se gana cantando, por eso busquemos brindarle un gran apoyo a nuestro equipo en estos difíciles momentos”, expresa la organización, en un llamado al buen comportamiento en el transcurso de la actividad.