Esteban Pavez pone la cara. Suele hacerlo después de cada partido. Como capitán, le corresponde representar a Colo Colo en la conferencia conjunta con la UC. En la otra parte de la mesa está el goleador cruzado Fernando Zampedri.

La instancia sirve para que el volante se sincere. Con naturalidad, por ejemplo, aborda los cuestionamientos que ha recibido y cómo los ha afrontado. “Sabía que esto en cualquier momento podía pasar. Ha sido duro, pero soy un gran profesional. Mis compañeros me respetan. Este año me ha gustado harto. Por las redes es una cosa, en el día a día es otra. En la calle siento cariño. Me he sentido querido. Ahora me abrazan. Las redes sociales no las miro mucho hace tiempo. Eso me mantiene firme, enfocado. Lo que más quiero es que Colo Colo gane todos los partidos. Sabemos donde estamos, la presión que tenemos y que este no ha sido un buen año”, puntualiza.

Esteban Pavez apunta a Blanco y Negro por el Arengazo fallido: “Hubo una descoordinación del club”

La reflexión también incluye el complejo momento grupal, que tiene a los albos sin competencias internacionales y en el séptimo puesto a nivel local. “Ha pasado de todo un poco. Nunca hemos tenido una alineación constante. Me ha tocado jugar, salir, línea de cuatro o de cinco. Todos los jugadores han tenido la chance. Algunos la han aprovechado, otros no. No nos está alcanzando. En el primer tiempo hicimos un buen partido. Ellos cambiaron la táctica y nos complicaron. No hemos sostenido lo que hacemos. A veces hemos tenido buenos 30 minutos, que deberíamos ir ganando y vamos perdiendo. Siempre tenemos tres o cuatro ocasiones de gol y si marcado dos, es diferente. El otro equipo también juega. Pasa más por un tema nuestro de enfocarnos. Estamos al debe todos, no solo los delanteros”, resume Pavez.

Esteban Pavez, en el Superclásico (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

También aborda el fallido Arengazo en el Monumental. “Sinceramente, esto fue una descoordinación de la gente del club. Supe a las 11.30 que teníamos Arengazo. Hoy hubo una descoordinación del club. Llegaron 100, 200 hinchas. Hablé con mis compañeros para sacarnos fotos, había niños. Les regalamos balones. El día a día es diferente. Había 200 hinchas y quisimos ir a saludarlos, a sentir su apoyo”, explica.

“Ha sido un año tormentoso”

Pavez retoma el análisis de un 2025 inesperado. “Ha sido un año muy tormentoso. Desde el partido con Racing se habla de la salida del profesor. Estamos conscientes de lo que estamos viviendo. Llevamos tres empates seguidos y en Colo Colo un empate es una derrota. Somos conscientes. Desde el presidente. Todos tenemos culpa. No hay que culpar a uno o dos. Es un poco incómodo hablar. Solo queremos ganar, estamos enfocados en eso. Como grupo necesitamos ganar, una alegría. Nos matamos entrenando. Después, las decisiones las toma el presidente. Nosotros hablamos de ganar el fin de semana, que los entrenamientos sean a muerte, de ganarse un puesto”, sostiene.

Finalmente, aborda la permanencia de Almirón. “Fin de semana tras fin de semana, el profe se juega su permanencia. Como nosotros también. Es un momento complicado. Lo sabemos. Vi la publicación. Este año han pasado muchas cosas. A mí me publicaron. Uno tiene que ser fuerte. Estamos en el equipo más grande de Chile y vende más este momento. Estamos enfocados en ganar. Queremos ganar este fin de semana, darle una alegría a la gente, terminar abrazados”, concluye, respecto de la aspiración para el choque ante los estudiantiles.