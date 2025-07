La polémica jugada del Superclásico que desató la furia de la U con Esteban Pavez

En Universidad de Chile hay molestia. Más allá de haber ganado el Superclásico, en la U también apuntan a jugadas puntuales en el partido ante Colo Colo. Una involucra directamente a Esteban Pavez, quien fue uno de los expulsados en el cierre del partido.

Se trata de una acción en la que el volante del Cacique buscó a Nicolás Ramírez, pero fue detenido por Charles Aránguiz. En el camarín azul apuntan a que el volante habría ido a golpear al defensor.

Pavez iba a empujar a Ramírez que se había lesionado y Charles llega antes a pegarle un wate 😆😆 pic.twitter.com/Al5HC9k5WR — Garval 🦉 (@Garval17) July 13, 2025

En otra de las situaciones polémicas del encuentro, luego del pitazo final, Marcelo Díaz, el otro que recibió tarjeta roja, reconoció que buscó provocar a su rival.

“Yo creo que la primera amarilla no era. En la segunda cerré los ojos cuando fui a trancar y me parece que lo golpeo, así que tiene que ser amarilla. Después, obviamente tenía que llevarme a uno y lamentablemente fue Esteban. Yo sabía que tenía amarilla, al igual que Vegas y Amor, por eso los estaba buscando. Había que echar a uno”, señaló.

Pavez, por su parte, apuntó directamente al arbitraje de Piero Maza. “El equipo obviamente que está dolido con todo lo que está pasando y hoy salimos con todo. Es frustrante lo que pasó hoy en día. No me gusta nunca hablar de arbitraje, pero creo el segundo penal, para mí, no sé, todavía no lo veo, lo voy a revisar; pero creo que es contacto de fútbol. Lo tranca y después le pega. Es lo que vi yo, a priori”, indicó.

“Obviamente que uno se va caliente. Después me expulsa a mí. Me pegan a mí y me expulsa a mí. No sé, una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero la verdad que me tiene re caliente”, añadió.

Ahí entregó detalles de la expulsión. “Marcelo Díaz me tira un charchazo. Obviamente le digo un par de palabras, lógico, de calentura y me expulsa por eso. La verdad que es increíble, es increíble, sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante. Pero bueno, no quiero hablar de eso, la verdad que estoy caliente por lo que pasó atrás de la cancha porque creo que hoy ni siquiera era para empatar el partido”, dijo.