La honestidad de Marcelo Díaz por provocar la expulsión de Esteban Pavez: “Tenía que llevarme a uno”

El Superclásico 197 entre Universidad de Chile y Colo Colo dejó varias polémicas. Una de ellas fueron los tres penales que cobró Piero Maza, dos para los azules y uno para el Cacique. Otro fue el obsceno gesto de Lucas Cepeda hacia los hinchas universitarios, cuando se retiraba de la cancha del Estadio Nacional. Sin embargo, hay uno que despertó principal molestia, sobre todo desde la vereda alba: la expulsión de Esteban Pavez.

Corría el minuto 92 en el reducto de Ñuñoa cuando Marcelo Díaz impactó con los botines a uno de sus rivales. Carepato tenía amarilla por una falta anterior, por lo que esta nueva jugada le significó la cartulina roja.

En ese mismo momento, cuando el capitán de la U veía el dictamen del juez, le lanzó un golpe directo a la cara de Pavez. El jugador de Colo Colo respondió con un insulto y el réferi también le mostró la segunda amarilla. Un descontrol total.

🟥⚽🇨🇱 FINAL CALIENTE EN EL NACIONAL



Marcelo Díaz y Esteban Pavez, capitanes de #LaU y #ColoColo respectivamente, fueron expuslados en la recta final del #Superclásico197.



La polémica acción entre ambos referentes no pasó desapercibida. De hecho, al término del partido, los dos futbolistas se refirieron a la situación, aunque con tonos totalmente diferentes. Pavez, por su lado, estalló en una feroz crítica hacia el árbitro. “Marcelo Díaz me tira un charchazo. Obviamente le digo un par de palabras, lógico, de calentura y me expulsa por eso. La verdad que es increíble, es increíble, sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante. Pero bueno, no quiero hablar de eso, la verdad que estoy caliente por lo que pasó atrás de la cancha porque creo que hoy ni siquiera era para empatar el partido”, indicó.

Díaz, por otro lado, sorprendió por su honestidad en conversación con TNT Sports. “Yo creo que la primera amarilla no era. En la segunda cerré los ojos cuando fui a trancar y me parece que lo golpeo, así que tiene que ser amarilla. Después, obviamente tenía que llevarme a uno y lamentablemente fue Esteban. Yo sabía que tenía amarilla, al igual que Vegas y Amor, por eso los estaba buscando. Había que echar a uno”, señaló.