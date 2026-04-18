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    Gobierno llama a vacunarse contra la influenza para evitar contagios por gripe aviar

    "Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gobierno llama a vacunarse contra la influenza para evitar contagios por gripe aviar. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras la detección de nuevos casos de gripe aviar en regiones la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, realizó un llamado a vacunarse contra la influenza estacional, ya que ésta evita que el virus mute si llega a un humano.

    “La influenza aviar también la podemos encontrar en aves de traspatio, en corrales, en las gallinas que se encuentran en los patios de nuestra casa. Por eso es tan importante y el llamado es a que, si encuentran estos animales con caminata errante o muertos, a que no los manipulen, no los toquen y deben comunicar y reportar inmediatamente al SAG. Eso es fundamental”, afirmó.

    Asimismo, señaló que “hacemos el llamado a vacunarse contra la influenza estacional. Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico. El llamado entonces es a que los trabajadores agrícolas, ganaderos y avícolas se vacunen contra la influenza”.

    En efecto, solo en 2023 Chile tuvo un caso de contagio a una persona.

    Gripe aviar. Tendencias / La Tercera

    Balance

    En cuanto al balance a la fecha, hay 34 brotes de gripe aviar confirmados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

    La mayoría, 21 brotes, son de aves de traspatio, es decir, aves de corral de las casas; 10 silvestres y tres comerciales.

    Más sobre:SaludInfluenzaGripe aviarVacuna

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