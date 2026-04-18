Gobierno llama a vacunarse contra la influenza para evitar contagios por gripe aviar
"Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.
Tras la detección de nuevos casos de gripe aviar en regiones la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, realizó un llamado a vacunarse contra la influenza estacional, ya que ésta evita que el virus mute si llega a un humano.
“La influenza aviar también la podemos encontrar en aves de traspatio, en corrales, en las gallinas que se encuentran en los patios de nuestra casa. Por eso es tan importante y el llamado es a que, si encuentran estos animales con caminata errante o muertos, a que no los manipulen, no los toquen y deben comunicar y reportar inmediatamente al SAG. Eso es fundamental”, afirmó.
Asimismo, señaló que “hacemos el llamado a vacunarse contra la influenza estacional. Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico. El llamado entonces es a que los trabajadores agrícolas, ganaderos y avícolas se vacunen contra la influenza”.
En efecto, solo en 2023 Chile tuvo un caso de contagio a una persona.
Balance
En cuanto al balance a la fecha, hay 34 brotes de gripe aviar confirmados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La mayoría, 21 brotes, son de aves de traspatio, es decir, aves de corral de las casas; 10 silvestres y tres comerciales.
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