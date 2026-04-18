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    Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU.

    El mandatario cubano afirmó que la isla está preparada para defenderse, aunque insistió en la necesidad de construir una relación basada en el respeto y la cooperación con Estados Unidos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Imagen @DiazCanelB en X.

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país está dispuesto a responder ante una eventual agresión, aunque al mismo tiempo llamó a abrir espacios de entendimiento con Estados Unidos.

    “Estamos dispuestos a defender la paz enfrentando una agresión. En Cuba va a haber combate, en Cuba va a haber disposición para defender esta historia”, afirmó el mandatario.

    Pese a ello, Díaz-Canel sostuvo que la confrontación no es lo que desean ni los cubanos ni los estadounidenses.

    “Yo creo que eso no es lo que necesita ni el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano”, señaló.

    Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU. [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    El gobernante planteó que ambos países deben avanzar hacia una relación de cooperación, considerando que son naciones vecinas.

    “El pueblo norteamericano y el pueblo cubano merecen que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación y que nos permita, como países vecinos, desarrollar posibilidades de intercambio en varios ámbitos de la vida”, sostuvo.

    Díaz-Canel indicó además que tanto La Habana como Washington deben facilitar ese acercamiento sin imponer condiciones.

    “Ambos gobiernos tenemos que ser capaces de encontrar, sin condicionamiento y sin presión, una base de igualdad y de respeto a los sistemas políticos de cada país”, afirmó.

    Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU. CANCILLERÍA CUBA

    En esa línea, propuso construir áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y reforzar la seguridad regional.

    “Debemos encontrar áreas comunes donde podamos cooperar y colaborar, que nos permitan garantizar la seguridad de Estados Unidos, de Cuba y de la región latinoamericana y caribeña”, dijo.

    El mandatario insistió en que una relación basada en el respeto, la reciprocidad y la igualdad es posible.

    “Yo creo que eso es posible”, concluyó.

    Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU.
    Más sobre:Miguel Díaz-CanelCubaEstados UnidosDonald TrumpCentroamérica

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