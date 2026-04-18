El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Imagen @DiazCanelB en X.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país está dispuesto a responder ante una eventual agresión, aunque al mismo tiempo llamó a abrir espacios de entendimiento con Estados Unidos.

“Estamos dispuestos a defender la paz enfrentando una agresión. En Cuba va a haber combate, en Cuba va a haber disposición para defender esta historia”, afirmó el mandatario.

Pese a ello, Díaz-Canel sostuvo que la confrontación no es lo que desean ni los cubanos ni los estadounidenses .

“Yo creo que eso no es lo que necesita ni el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano”, señaló.

Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU. [e]JOAQUIN HERNANDEZ

El gobernante planteó que ambos países deben avanzar hacia una relación de cooperación, considerando que son naciones vecinas.

“El pueblo norteamericano y el pueblo cubano merecen que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación y que nos permita, como países vecinos, desarrollar posibilidades de intercambio en varios ámbitos de la vida”, sostuvo.

Díaz-Canel indicó además que tanto La Habana como Washington deben facilitar ese acercamiento sin imponer condiciones.

“Ambos gobiernos tenemos que ser capaces de encontrar, sin condicionamiento y sin presión, una base de igualdad y de respeto a los sistemas políticos de cada país”, afirmó.

Díaz-Canel advierte que Cuba “combatirá” ante una agresión, pero pide diálogo con EE.UU. CANCILLERÍA CUBA

En esa línea, propuso construir áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y reforzar la seguridad regional.

“Debemos encontrar áreas comunes donde podamos cooperar y colaborar, que nos permitan garantizar la seguridad de Estados Unidos, de Cuba y de la región latinoamericana y caribeña”, dijo.

El mandatario insistió en que una relación basada en el respeto, la reciprocidad y la igualdad es posible.

“Yo creo que eso es posible”, concluyó.