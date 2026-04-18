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    PDI desarma banda criminal dedicada a estafas en compraventa de vehículos por redes sociales

    Los perjuicios alcanzados por la agrupación delictual suman casi 400 millones de pesos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) logró la desarticulación de una banda criminal dedicada a estafas en internet y al robo de vehículos.

    La agrupación, integrada solo por chilenos, operaba en varias regiones engañando a usuarios que pretendían comprar o vender autos en redes sociales. En total, estafaron a 38 personas y alcanzaron un perjuicio de 378 millones de pesos.

    El subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, explicó que la banda “contactaba a las víctimas a través de marketplace u otras redes sociales, ganando su confianza hasta efectuar la venta de vehículo, en ese momento depositaban falsos vales vista, cheques o simulaban realizar transferencias bancarias”.

    Es allí cuando las víctimas eran inducidas para ir a una notaría, donde los delincuentes se hacían con un poder para la transferencia del vehículo. “En ese lapso, los delincuentes contactaban a otras personas para vender el vehículo generando otra víctima de esta modalidad de estafa” amplió el subprefecto.

    Imagen referencial

    La unidad especializada se encontraba investigando a este grupo hace meses. El análisis criminal que permitió determinar cómo operaban inició en marzo con la detención de la primera integrante de la banda, quien habría generado un daño patrimonial superior a los 200 millones de pesos con estafas a 18 víctimas.

    Tras el operativo de desarticulación, dos de los imputados quedaron en prisión preventiva y una tercera persona involucrada en las estafas permanece con arraigo nacional.

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