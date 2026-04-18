Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM. Imagen referencial.

Carabineros de la Zona Metropolitana mantuvo durante las últimas 24 horas un amplio despliegue operativo en distintas comunas de la Región Metropolitana, logrando la detención de siete personas y la incautación de armas de fuego, municiones y drogas.

Los procedimientos se desarrollaron en Estación Central, Puente Alto y Melipilla , luego del megaoperativo realizado el miércoles junto a la Policía de Investigaciones en 30 puntos del Gran Santiago.

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, el general inspector Manuel Cifuentes, sostuvo que “hemos seguido trabajando intensamente en desbaratar e incautar drogas y armas de fuego presentes en los barrios de las diferentes comunas de nuestra región”.

“En las últimas 24 horas hemos detenido a siete personas por porte de armas de fuego y también una cantidad significativa de personas por tenencia y tráfico de drogas”, agregó.

Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM. Imagen referencial. PDI

Operativos en la región

En Estación Central, personal de la Sección de Investigación Policial de la 21ª Comisaría intervino un inmueble ubicado en el pasaje Nicanor Zelada, luego de recibir denuncias por disparos injustificados y microtráfico.

Cerca de las 17.00 horas, los uniformados detectaron una transacción de droga y, tras ingresar al domicilio, detuvieron a cuatro personas: dos ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria está siendo revisada y dos chilenos con antecedentes policiales.

En el lugar se incautó una pistola con el número de serie borrado, otra arma a fogueo y droga dosificada lista para su comercialización.

Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

Por otra parte, en Melipilla, la SIP de la 24ª Comisaría realizó diligencias luego de detectar, mediante redes sociales y denuncias ciudadanas, a un adolescente exhibiendo armamento.

Tras allanar dos viviendas en Villa Altos del Maitén, los efectivos detuvieron a un menor de 16 años y encontraron una subametralladora artesanal con una placa que la identificaba como una “Uzi calibre 12”.

El arma fue enviada al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar si estaba apta para el disparo y si podría estar vinculada a otros delitos.

Sobre este caso, el general Cifuentes indicó que “a través de un rastreo en redes sociales se observó a dos adolescentes portando armas de fuego y armas blancas”, lo que permitió coordinar diligencias con el Ministerio Público.

Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En tanto, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, Carabineros de la 42ª Comisaría Radiopatrullas detuvo a un hombre de 43 años acusado de amenazar a una persona con un arma de fuego.

La víctima presentaba lesiones visibles y relató haber sido intimidada en calle Chiloé. Tras ello, los policías ubicaron al sospechoso y le incautaron una pistola marca Taurus, un cargador y siete cartuchos calibre 9 milímetros.