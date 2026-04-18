Aduanas inicia formación de nueva camada de cachorros contra el tráfico ilícito

El Servicio Nacional de Aduanas está avanzando en la formación de una nueva camada de canes detectores de sustancias ilícitas en la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes.

Según la institución entre 2020 y 2025, han contribuido a procedimientos, junto a otras tecnologías, que permitieron la incautación de 1,6 toneladas de drogas tradicionales , como cocaína y marihuana, además de más de 330 dosis de drogas sintéticas.

Y solo a partir de alertas de los propios perros por el olfato, se logró la incautación de 962 kilos de drogas tradicionales y más de 1.500 unidades de sustancias sintéticas.

En su entrenamiento, los canes desarrollan capacidades para detectar múltiples aromas, incluyendo drogas, armas, tabaco y, más recientemente, divisas.

Actualmente existen 22 binomios, es decir, un equipo compuesto por un can y un funcionario de Aduanas, desplegados desde Arica a Punta Arenas.

Kareem Núñez, jefa del Departamento Nacional de Drogas señaló que son “un funcionario más”.

“Ellos han podido hacer detecciones de gran cobertura a nivel nacional como el caso que tuvimos en la ciudad de Arica, con maderas impregnadas con sustancias ilícitas”, comentó.

El veterinario de la escuela de adiestramiento, Daniel Torrado explicó que “el proceso inicia desde el nacimiento hasta aproximadamente el año de edad. Durante las primeras etapas del cachorro, nos preocupamos de estimularlo mentalmente, condicionarlo físicamente para que se desempeñe de manera óptima en las diferentes fronteras en que hoy en día Aduanas tiene alcance a través de sus perros”.

Torrado además mencionó que durante sus primeras semanas de vida los cachorros comparten vínculo con su madre y también socializan entre ellos y con seres humanos.