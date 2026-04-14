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    Antofagasta: 400 kilos de droga incautados y 11 detenidos dejan dos procedimientos policiales

    Personal del OS7 de Carabineros realizó los operativos, en conjunto con la Fiscalía Regional de Antofagasta.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal del OS7 de Carabineros logró la detención de 11 personas e incautó cerca de 400 kilos de droga, además de armas, vehículos y otros elementos, en dos operativos realizados en la Región de Antofagasta, los que permitieron desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas en la zona norte del país.

    Esto, tras el trabajo en conjunto con la Fiscalía regional, y en el marco de procedimientos orientados a enfrentar el crimen organizado y a reforzar los controles en rutas de la región.

    En el primer opertativo, efectivos del OS7 El Loa detectaron un nuevo método de ocultamiento de droga en estructuras metálicas que simulaban repuestos de vehículos, las que eran transportadas en un bus interurbano por la ruta 25. A partir de este hallazgo, se iniciaron diversas diligencias investigativas amparadas en la Ley 20.000, que incluyeron allanamientos en las ciudades de La Serena y Ovalle.

    En este marco, se concretaron seis detenciones y fueron incautados más de 10 kilos de drogas, entre pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de un arma de fuego, munición, dinero en efectivo y otras evidencias.

    En tanto, en el segundo procedimiento, desarrollado por personal del OS7 Antofagasta, en coordinación con Fiscalía SACFI, se logró desarticular una asociación criminal dedicada al acopio y traslado de grandes cantidades de marihuana desde la pampa hacia otras zonas del país.

    Este operativo culminó con cinco detenidos y la incautación de más de 384 kilos de marihuana, además de tres vehículos utilizados para el traslado de la droga, uno de ellos con encargo vigente por robo.

    Al respecto, el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, Cristian Montre, afirmó que ambos procedimientos policiales estuvieron “orientados principalmente al combate contra el crimen organizado”, los que permitieron sacar de circulación una gran cantidad de sustancias ilícitas.

    Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo investigativo desarrollado por Carabineros, señalando que en el primer procedimiento fue clave la labor de los perros detectores de droga y sus guías, quienes permitieron identificar sustancias ilícitas ocultas al interior de estructuras metálicas selladas que simulaban repuestos automotrices, un método de ocultamiento poco habitual.

    Consultado por el aumento de la droga incautada en comparación con igual período de 2025, el persecutor indicó que”ha sido muy relevante", ya “en el total de la droga incautada, hay un 304% de aumento, considerando todos los tipos de droga”.

    Agregó que, al día de hoy, en la región se ha incautado más de 21 toneladas de sustancias ilícitas, lo que significa que “solo en un poco más de tres meses, ya se incautó todo lo que se incautó durante 2024”.

    Más sobre:PolicialAntofagastaCarabinerosOS7detenidosdroga

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