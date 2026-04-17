Detienen a dos personas por tráfico de drogas en San Bernardo

Durante la tarde del jueves, personal de Carabineros detuvo a dos personas por tráfico de drogas en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en el marco de un patrullaje preventivo por calle Volcán Antuco con Pirineos, donde personal policial se percató de que un individuo se encontraba realizando una transacción de droga en el segundo piso de un block, siendo detenido en el acto.

En la ocasión, la dueña del inmueble en donde el sujeto estaba realizando la transacción, accedió al ingreso del personal policial, quienes encontraron una mochila con distintos tipos de droga, procediendo también a su detención.

De acuerdo a lo que detalló el capitán Luis Jara, de la 62° Comisaría de San Bernardo, “al ingresar a este domicilio, se incautaron diferentes tipos de droga: casi medio kilo de cocaína en su estado puro, más de 880 papelillos de pasta base de cocaína y más de 140 envoltorios transparentes de marihuana. También incautamos más de seis cámaras de seguridad, monitores y DVR grabadores”.

A raíz del procedimiento, se detuvo al comprador —un joven de 27 años sin antecedentes penales— y a la vendedora, una mujer de 35 años con antecedentes, quedando ambos a disposición del Ministerio Público.