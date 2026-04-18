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    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán

    El mandatario estadounidense volvió a criticar al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de no colaborar con Washington ni cumplir sus compromisos en la OTAN.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado nuevas críticas contra el gobierno de España y aseguró que la economía española atraviesa una situación “terrible”, en medio del creciente deterioro de las relaciones entre ambos países por la guerra contra Irán.

    A través de su red social Truth Social, Trump cuestionó tanto el desempeño económico español como su aporte a la defensa occidental.

    “¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente en nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente terribles. Es triste verlo”, escribió el mandatario.

    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán

    Contexto de las declaraciones

    Las declaraciones se producen un día después de que Trump acusara al gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, de no respaldar a Washington en el conflicto con Irán.

    “No estuvieron ahí para nosotros”, escribió el viernes, acompañando el mensaje con una captura de una noticia sobre la negativa española a apoyar la intervención militar estadounidense.

    La tensión entre ambos gobiernos se arrastra desde comienzos de marzo, cuando España rechazó el uso de las bases militares de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones estadounidenses contra Irán. Madrid también cerró su espacio aéreo a vuelos militares vinculados a esa ofensiva.

    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán Shadati

    El gobierno español ha mantenido una posición crítica frente a la guerra, insistiendo en que no será “cómplice” de una intervención que considera contraria al derecho internacional. Sánchez ha defendido reiteradamente la necesidad de una salida diplomática y ha retomado el lema “No a la guerra”, en referencia a la oposición española a la invasión de Irak en 2003.

    Pese a las afirmaciones del presidente estadounidense, distintos indicadores muestran que la economía española continúa creciendo por encima del promedio europeo. El Fondo Monetario Internacional prevé que España será una de las economías desarrolladas con mayor expansión este año y el mercado laboral superó recientemente los 22 millones de afiliados.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosPedro SánchezEspañaIránGuerraEconomíaTruth Social

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